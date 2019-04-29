التسجيل في الفاتورة الثابتة لشركة الكهرباء السعودية .. مبلغ شهري ثابت

بعد أن طرحت شركة الكهرباء السعودية مؤخرا ما أطلقت عليه “الفاتورة الثابتة” لتثبيت قيمة المبالغ التي يدفعها المشترك طوال العام عل مبلغ واحد، ليتساوى بذلك ما يُدفع خلال الصيف بما يدفع خلال الشتاء ويكون التسوية النهائية أخر العام، وبذلك يتم تقسيم أعباء الاستهلاك المرتفع خلال فصل الصيف بين فصلي الشتاء والصيف، ويتم حسابها عن طريق تثبيت متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك خلال عام كامل، وتحديدا الـ12 شهر التي تسبق فترة الاشتراك.

التسجيل في الفاتورة الثابتة من خلال موقع شركة الكهرباء السعودية

وقد أتاحت شركة الكهرباء السعودية من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت www.se.com.sa رابط الاشتراك والتسجيل في خدمة الفاتورة الثابتة، كنوع من الخدمة التي توفرها الشركة للمشتركين لتجنب تراكم الفواتير التي تحمل استهلاكا كبيرا خلال فصل الصيف.

طريقة التسجيل في الفاتورة الثابتة

ويمكن التسجيل في الفاتورة الثابتة من خلال الرابط بطريقة بسيطة يمكن تلخيصها في الخطوات التالية:

إذا كنت ممن سبق له التسجيل في خدمات شركة الكهرباء السعودية فيمكنك الدخول مباشرة باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

أما في حالة دخولك للمرة الأولي فستقوم بالتسجيل بالضغط على زر تسجيل، ثم تختار أفراد أم شركات.

وبعد ذلك تقوم بإدخال بياناتك الشخصية وهي (الجنسية، نوع الهوية، رقم الهوية، تاريخ الميلاد) ثم تضغط على إكمال.

بعدها يتم الضغط على الحصول على الخدمة.

ثم يتم تحديد المبلغ الذي سيدفعه المشترك شهريا طوال العام.

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