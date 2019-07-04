التسجيل في المسار الإلكتروني لحج الداخل 1440 للمقيمين والمواطن السعودي ورابط الاستعلام الرسمي

التسجيل في المسار الإلكتروني لحج الداخل 1440 أعلنت عنه الحكومة السعودية منذ عدة أيام انه سوف يتم فتح باب التسجيل في بداية شهر ذي القعدة وهذا للتسجيل في المرحلة الثانية لحج الداخل وذلك لتسجيل حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1440 , وذلك بفتح بوابة المسار الإلكتروني للحج والبدء بعملية الحجز لكل من يرغب بإتمام فريضة الحج هذه السنه بالدخول على رابط تسجيل حجاج الداخل 1440 هـ على الموعد المقرر من قبل الوزارة بتاريخ يوم غدٍ الخميس 1 ذي القعدة 1440 الموافق لـ 4 يوليو 2019 م .

التسجيل في المسار الإلكتروني لحج الداخل 1440

كما جرت العادة في كل عام يحدث مشكلة في السيرفر الخاص بموقع المسار الإلكتروني لتسجيل حجاج الداخل وذلك يحدث بسبب كثرة الضغط عليه ودخول أعداد كبيرة في وقت واحد بمجرد أعلان فتحه لتلقي طلبات تسجيل الحج فان الوزارة قد نوهت إلى أمكانية الدخول بشكل ميسر هذا العام حيث عملت على تطوير القاعدة الخاصة بصفحة بوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل بحيث تستوعب اكبر عدد ممكن من الراغبين بالتسجيل للحج إلكترونياً .

أولاً / تحديد معايير البحث عن حزم الخدمات

ثانياً / قائمة حزم الخدمات

ثالثاً / إدخال البيانات للحجاج

رابعاً / دفع قيمة البرنامج المحجوز خلال المهلة المتاحة

خامساً / التواصل مع منشأة الحج.

سادساً / طباعة العقد

خدمات بعد التسجيل في المسار الإلكتروني 1440

الخدمات الأخري التي يوفرها موقع الحج والعمرة التابع لوزارة الحج والعمرة السعودية، حيث يتوفر لدى المسار الإلكتروني لحجاج الداخل مجموعه من الخدمات المخصصة لحجاج بيت الله العتيق والتي يمكن الاطلاع عليها من قبل الحاج وهي كالاتي :

اختيار خمسة برامج مفضلة .

خدمة حجز البرامج المختارة .

خدمة الدعم وتلقي البلاغات .

خدمة شراء الهدي والأضاحي .

خدمة الدفع إلكترونياً للفواتير .

خدمة تحديد مواقع المخيمات في كافة المشاعر .

خدمة الحضانات والروضات للأطفال التابعة لتعليم منطقة مكة المكرمة .

خدمة الحصول على تصاريح الحج من وزارة الداخلية عبر ” التكامل الإلكتروني “

خدمة إلغاء الحجز واسترجاع المبلغ النقدي كاملاً ” إلكترونياً “

استطلاع أراء الحجاج عن كافة الخدمات التي قدمت اليهم .

وللتعرف علي كافة خدمات حج الدخل هذا العام يمكن زيارة رابط التعرف على كافة خدمات حج الداخل لهذا العام والذي يقع تحت أشراف وزارة الحج والعمرة السعودية.

رابط التسجيل في بوابة حج الداخل للسعودين والمقيمن في المملكة

وبعد الشرح السابق الذي استوفى كافة الخطوات والخدمات التي من الممكن أن يحتاجها الحاج عند زيارة بوابة الحج والعمرة لهذا العام لم يتبقى سوا معرفة رابط بوابة المسار الإلكتروني للحج “حجاج الداخل”.

الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعي في الآونة الأخيرة إلى تقديم كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام كل عام، ولهذا تم أتاحه المسار الإلكتروني وذلك مقارنه والتعرف على برامج حج الداخل هذا العام بشكل مفصل في السكن والغذاء والتنقل وغيرها من الخدمات المتوفرة في برامج الحج فيمكن التعرف عليها الآن قبل الحجز في بوابة المسار الإلكتروني.