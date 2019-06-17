فتح باب القبول والتسجيل في المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات..مميزات ووظائف بعد التخرج

فتح باب القبول والتسجيل في المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات ، حيث أعلن المعهد عن بدء التقديم للشباب حاملي شهادة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالمعهد السعودي الياباني للسيارات الذي يوفر مميزات عديدة وفترات تدريبية على أعلى مستوى في مجال الصيانة وتقنية السيارات الحديثة بأعلى طرق تكنولوجية للتعليم ، وعلى جميع المتقدمين الراغبين في التسجيل في المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات استيفاء الشروط المحددة من أجل القبول والتمتع بالمزايا والمكافآت المقدمة.

التسجيل في المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات

صرح المدير التنفيذي لـ المعهد السعودي الياباني للسيارات سلم بن حسن الأسمري عن بدء القبول والتسجيل في المعهد للشباب حاملي مؤهل الثانوية العامة الراغبين في العمل في مجال الصيانة وتقنية السيارات الحديثة، وأوضح أن المعهد يعطي مزايا عديدة وبرامج تدريبية بأعلى مستوى من التكنولوجيا ويعطي شهادة دبلوم معتمدة بعد التخرج وإنهاء البرامج التدريبية على رأس العمل داخل مراكز الصيانة والورش بالمعهد، والتسجيل من خلال رابط المعهد السعودي الياباني للسيارات

شروط القبول في المعهد السعودي الياباني للسيارات

يجب الجنسية السعودية وإحضار بطاقة الهوية الوطنية أثناء المقابلة.

لا يتعدى العمر عن 25 سنة.

يجب توقيع عقد عمل قبل البدء في الدراسة في المعهد مع إحدى الشركات.

يجب على المتقدمين سكان المناطق خارج مدينتي مكة وجدة السكن داخل سكن المعهد طوال فترات الدراسة.

مميزات التقديم في المعهد السعودي الياباني للسيارات

يعطي المعهد مكافأة عن فترات التدريب تقدرة بـ 3000 ريال.

يوفر وظائف مضمونة حين التخرج فوراً في الشركات موزعي السيارات اليابانية في مناطق المملكة.

يتم تدريب الطلاب على أعلى مستوى من التقنية الحديثة والصيانة بهدف رفع الكفاءات وتعزيز الثقة بالنفس مع إيجاد فرص العمل فور التخرج.

يهدف التسجيل في المعهد السعودي الياباني للسيارات هو معهد تدريبي غير ربحي من أجل توفير كوادر صيانة على أعلى مستوى من التعليم وتوفير فرص العمل حيث يتحمل المعهد التكاليف الخاصة بالتشغيل لموزعي السيارات اليابانية في المملكة.