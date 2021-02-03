التسجيل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف بالمملكة my.gov.sa

مجلس الوزراء السعودي قد أعلن الموافقة على إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، حيث يهدف مجلس الوزراء إلى أن تكون المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف هي المرجع الرئيسي للباحثين عن العمل داخل المملكة العربية السعودية، ويعد هذا القرار من ضمن قرارات مجلس الوزراء التي إصدارها وفقاً للجلسة التي عُقدت من خلال الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، والتي تناولت تتداول أكثر من قضية مثل طرح مشاريع مدينة الرياض بناءً علي خطة واستراتيجية طويلة المدي، بالإضافة إلى بحث إمكانية مكافحة جائحة كورونا وتنفيذ توصيات وزارة الصحة والعمل من أجل تنفيذ التعليمات التي تم أعلانها، كما تم مناقشة مدي مجهود رجال الأمن والإجراءات المبذولة للمحافظة علي الأمن والتصدي للخارجين عن القانون داخل المملكة.

المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف 2021

المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف قد أوضحت بشأنها مجلس الوزارة، بأن المنصة سوف تشمل على قاعدة بيانات مخصصة لطالبي العمل داخل المملكة العربية السعودية، سواء كان الراغبين في ذلك من القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفق الاستبانة الإلكترونية التي تم إعدادها خصيصاً لوظائف المنصة الوطنية الموحدة، كما تم توضيح أن سوف يتم توفير رابط المنصة التوظيفية من أجل سرعة استقبال طلبات الراغبين في التسجيل، وسوف يكون التسجيل للباحثين عن العمل من خلال الفرص التوظيفية من خلال الإعلانات التي سيتم اصدراها من قبل المنصة.

رابط التسجيل بمنصة جدارة للتوظيف داخل المملكة.

وقد أتم مجلس الوزراء الاجتماع الخاص به من خلال الاتصال المرئي، من خلال اللائحة التنظمية للمجلس للخيل العربية الأصيلة، وكذلك الموافقة علي إنشاء المركز الوطني من أجل تحسين وترشيد استهلاك المياه، وتهدف الحكومة السعودية إلى سعوده الكثير من الوظائف داخل المملكة، خلال الفترات القادمة من أجل توفير فرص عمل للخريجين من أبناء المملكة العربية السعودية.