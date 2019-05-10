التسجيل في برنامج سعودي قاب.. شروط ومزايا تطبيق الممارسات الزراعية

التسجيل في برنامج سعودي قاب، محل اهتمام كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بعدما أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن فتح باب التسجيل في المرحلة الاولى لعدد 100 متدرب للبرنامج التدريبي المتكامل المؤهل للحصول على شهادة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والمعروفة بـ”سعودي قاب”، بدءاً من 12 مايو، وحتى 24 سبتمبر عام 2019، وذلك عبر زيارة الرابط الذي توفره وزارة البيئة والمياه والزراعة، من أجل التسجيل في برنامج سعودي قاب.

التسجيل في برنامج سعودي قاب

التسجيل في برنامج سعودي قاب، يمكن من خلال زيارة الرابط التي توفره وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، هنا

شروط التسجيل في برنامج سعودي قاب

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية \، شروط التسجيل في برنامج سعودي قاب، وهي:

أن يكون المتقدم سعودياً أو سعودية الجنسية.

أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في المجال الزراعي.

ويفضل من يكون قادرا على استخدام الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

ألا يكون المتقدم موظفا أو لديه سجل تجاري.

يفضل من لديه شهادة خبرة في مجال الإنتاج النباتي .

مميزات التسجيل في برنامج سعودي قاب

ونوهت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، مميزات التسجيل في برنامج سعودي قاب، وهي كالآتي:

المتدرب سيحصل على مكافأة مالية بعد التخرج بنجاح من البرنامج التدريبي. فرصة التأهيل لسوق العمل، إضافة إلى أنه سيتم اختيار وتعيين أفضل (15) متدربا في وحدة سعودي قاب. الحصول على شهادات معتمدة، مدربون لهم خبرات دولية .

وقد نوهت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، في بيان رسمي لها حصلنا على نسخة منه أن مدة الدورة (3) أشهر بواقع (5) أيام أسبوعيا و(8) ساعات تدريب عملي ونظري يومياً، وسيتم توزيع المتدربين (100 متدرب) على منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، فيما أكدت أنه سيتم تحديد وقت الدورة ومقرها فور الانتهاء من فرز التسجيل للمتقدمين.

كما أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، طريقة للتساؤل والاستفسار عن أي مر يخص التسجيل في برنامج سعودي قاب، من خلال التواصل عبر البريد التالي والذي هو [email protected]