التسجيل في برنامج “نظام نور” لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الأولية، والوزارة تنفي تعطل النظام

نظام نور، برنامج يهدف في المقام الأول الي الأرتقاء بمستوي التعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يستعد البرنامج “نظام نور”، إلي إستقبال الطلاب المنتقلين الي العام الدراسي الجديد، بالإضافة التي تسجيل الأطفال المستجدين في مرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد، ويتم التسجيل عبر الموقع الألكتروني الرسمي الخاص بالبرنامج نظام نور.

ومن جهتها فقد نفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، الأخبار التي تم تداولها مؤخرآ حول تعطل نظام نور، وتعرضة الي عطل فني، حيث أشارت الوزارة ان نظام نور يعمل حاليآ بكفاءة عالية في إنتظار إستقبال الدفعات الجديدة من الطلاب للعام الدراسي الجديد1441/440.

ومن جهتة فقد أشاد مدير التعليم في مكة المكرمة، الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، بالمستوي الأحترافي والجيد للغاية للبرامج الجديدة التي تقوم بدعم المعلمين في المملة العربية السعودية، للوصول بالمستوي التعليمي للمعلمين الي مستوي متميز للغاية، كما قام بعدد من الزيارات الي عدد من الإدارات التعليمية بمكة لمتاعبة التجهيزات والإعداد للعام الدراسي الجديد في المملكة العربية السعودية.

ما هو برنامج نظام نور والتسجيل به.

هو نظام سعودي شامل يهدف في المقام الأول الي الربط بين المؤسسات التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم بالربط بين وزارة التعليم في السعودية والمديريات التعليمية التابعة لها من خلال قاعدة بيانات شاملة مرتبطة بالمنظومة التعليمية في السعودية، ويمنكم الأن التسجيل من خلال برنامج نظام نور من هنا “نظام نور“.

الخدمات الألكترونية التي يوفرها نظام نور:-

– معرفة النتائج الخاصة بالأمتحانات بكافة المراحل التعليمية المختلفة

– مساعدة أولياء الأمور علي متابعة درجات أبنائهم لتحسين مستواهم

-يساعد المعليمين علي إدخال نتائج الطلاب بصورة دورية