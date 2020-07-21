بالخطوات التسجيل في حافز البحث عن عمل عبر بوابة طاقات 1441

حافز البحث عن عمل برنامج دعم سعودي للباحثين عن عمل، حيث يقوم البرنامج بتدريب وتأهيل الشباب من عمر 20 إلى 35 سنة لسوق العمل في المملكة، ويقوم كذلك بتقديم دعم مالي شهري للمتقدم في البرنامج، وينقسم برنامج حافز إلى قسمين الأول هو حافز البحث عن عمل والقسم الآخر هو حافز صعوبة الحصول على عمل الذي يتوسع في الفئة العمرية ليشمل الأكبر سناً، ويقدم أيضاً دعم مالي شهري للمشتركين، وفي هذه المقالة نتعرف بشكل سهل على طريقة التسجيل في حافز البحث عن عمل في السعودية.

خطوات التسجيل في حافز البحث عن عمل 1441

يقدم البرنامج دعم مالي شهري يقدر بـ 2000 ريال سعودي لمدة 12 شهر وذلك للشباب الذين يتقدمون في برامج التدريب والتأهيل وينجزون كافة الأعمال المطلوبة منهم، وبالنسبة للسيدات فالبرنامج يقبل الجنسين ولكن من الشروط الضرورية التي يجب استيفائها أن يكون العمر ما بين 20 إلى 35 عاماً، ويمكن التسجيل في حافز البحث عن عمل للمرة الأولى عبر الطريقة التالية:

الدخول إلى رابط البوابة الوطنية للعمل طاقات. اضغط على أيقونة «تسجيل جديد». عبئ البيانات المطلوبة. يرسل حافز البحث عن عمل للمتقدم رسالة نصيحة تفيد باستقبال طلب التسجيل. يقوم البرنامج بمراجعة الأهلية خلال ثلاث أشهر من تاريخ تقديم الطلب. يقدم البرنامج أسباب الرفض في حال لم يتم قبولك في برنامج هدف.

حافز صعوبة الحصول على عمل طاقات

كما أشرنا سابقاً بأن الشق الثاني من برنامج حافز هو حافز صعوبة الحصول على عمل، وهذا يمكن الاشتراك والتسجيل به بعد انتهاء حافز البحث عن عمل وعدم الحصول على وظيفة مناسبة، ويتم تحويل المستفيدين تلقائياً بين البرنامجين، حيث لا يتطلب تسجيل البيانات من جديد، بل فقط المطلوب التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل من خلال الملف الإلكتروني في موقع حافز، ويقدم برنامج حافز صعوبة البحث عن عمل دعم مالي شهري للمستفيدين يحصل في مجموعه إلى 15 ألف ريال خلال 12 شهر، بمعدل 1,500 ريال في الأربعة أشهر الأولى، و 1,250 ريال في الأربعة أشهر التالية، و1,000 ريال شهرياً في الأربعة أشهر الأخيرة، والفئات العمرية المشروطة في حافز صعوبة الحصول على عمل هي من 20 عاماً إلى 60 عاماً.