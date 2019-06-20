التسجيل في حساب المواطن الدفعة 21 بالخطوات والرابط المباشر موعد ايداع الدفعة 20 وشروط الاهلية

نتابع معكم كل ما تبحثون عنه حول التسجيل في حساب المواطن الدفعة 21 عبر الرابط الرسمي للتسجيل بالخطوات، ويتم صرف الدفعة 21 في شهر أغسطس القادم، ويعتبر حساب المواطن هو أشهر البرامج السعودية المقدمة من الحكومة لمساعدة الأسر المتوسطة والفقيرة في مواجهة صعوبات الحياة وغلاء أسعار المأكولات والملابس والفواتير والمحروقات، ويقوم الراغبين في التسجيل في حساب المواطن معرفة شروط الأهلية قبل التقديم، حيث يتم تقديم الدعم من الحكومة بشرط أن يكون المتقدم مستوفي لشروط الاستحقاق للدعم المالي، وحتي الآن تم صرف 19 دفعة من دفعات الدعم المالي للمستفيدين، والآن نتابع معكم المزيد حول التسجيل في حساب المواطن الدفعة 21 دفعة أغسطس، تابعونا علي موقع كلمة دوت اورج للمزيد.

التسجيل في حساب المواطن الدفعة 21

الدخول علي رابط التسجيل في الدفعة 21 حساب المواطن “ البوابة الإلكترونية لحساب المواطن تسجيل جديد دخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة عند اتمام عملية التسجيل ستصلك رسالة نصية على الجوال بالرقم السرى لإتمام عملية الدخول. إدخال كلمة المرور المرسلة على الجوال تغيير كلمة المرور اختيار ايقونة تعبئة بإدخال كافة البيانات المطلوبة الضغط على ايقونة ” التالى”. الضغط على مربع الاقرار والتعهد

وننوه أنه يتم ربط الحساب الخاص بالمستفيد بالجوال والحساب البنكي، وذلك حتي يتم ارسال رسالة التأكيد للتسجيل في حساب المواطن، وعند اقتراب موعد صرف الدفعة يتم الإعلام من خلال رسالة نصية قصيرة، تصل للمستحق مستوفي كافة شروط الأهلية والاستحقاق.

موعد ايداع الدفعة 20 حساب المواطن “دفعة يوليو”

يتم إيداع دفعة حساب المواطن العشرين في شهر يوليو القادم، ويتم صرف الدعم المالي للمستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي أو قبله أو بعد بيوم إذا كان اليوم العاشر هو يوم إجازة أسبوعية، ويستمر التسجيل في الدفعة 21 من الدعم حتي يتم صرف الدفعة 20,

شروط اهلية حساب المواطن