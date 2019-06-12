التسجيل في حملة ابن عثيمين للحج 1440 تعرف علي الشروط ورابط التقديم

فتح باب التسجيل في حملة ابن عثيمين للحج 1440 وذلك مع اقتراب موعد الحج لهذا العام، حيث يمكن لجميع المواطنين والمقيمين التسجيل في هذه الحملات المجانية من خلال زيارة موقع مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية علي شبكة الأنترنت، حيث أوضحت البوابة الإلكترونية مواعيد فترات التسجيل الإلكترونية لمن يرغب في أداء مناسك الحج والعمرة بداخل الأراضي الحجازية المقدسة، من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط الالتحاق بحملة ابن عثيمين للحج بالإضافة للرابط المباشر للتسجيل فرجاء منكم متابعة قراءة السطور القادمة.

التسجيل في حملة ابن عثيمين للحج 1440

يمكن التسجيل في حملة بن عثيمين الخيرية للحج من خلال الرابط الالكتروني التالي موقع ابن عثيمين للحج المجاني، حيث أوضح الموقع الرسمي للشيخ ابن عثيمين جميع الشروط المطلوبة للانضمام الي حملة الحجاج لهذا العام، حيث نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة الشيخ ابن عثيمين الخيرية عبر “تويتر” هذا الرابط السابق لمن يرغب في الاطلاع علي تفاصيل حملة حج مؤسسة ابن عثيمين.

الشروط المطلوبة لحملة ابن عثيمين للحج

أن يكون المتقدم لم يسبق له الحج نهائيا ولو كان محرما.

أن يكون المتقدم من المحتاجين الذين لا يستطيعون تحمل نفقات الحج.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.

ألا يزيد عدد المرافقات عن واحدة.

ألا يزيد الراتب عن 6 آلاف ريال.

أن يكون الحاج قادرا صحيا على أداء فريضة الحج ولا يعاني أي مشاكل صحية أو نفسية.

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية وضعت ست شروط أوضحنها لكم بالنقاط السابقة لجميع المواطنين السعوديين لمن يرغب منهم بالتسجيل في الحملة المجانية للحج، حيث يلزم علي المواطن الحاج يقوم بإدخال جميع البيانات بشكل صحيح حتي تستطيع المؤسسة التواصل معه في اقرب وقت ممكن، وأما بخصوص الشروط المطلوبة لغير السعوديين يمكن الاطلاع علي الكترونيا من خلال بوابة مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية للحج عبر الرابط الالكتروني الموضح لكم بعالية.