التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني عبر موقع مؤسسة عبد الله بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

موقع مؤسسة عبد الله بن عبد العزيز الراجحي الخيرية اعلن فتح باب التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني لجميع السعوديين وغير السعوديين بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن البدء في اجراءات تسجل في حملة الراجحي للحج عن طريق زيارة موقع الحملة الخيرية علي شبكة المعلومات الدولية للأنترنت، وذلك من اجل الاطلاع علي اسأمي الجمعيات الخيرية التابعة للمؤسسة من اجل الاستعلام عن تفاصيل التسجيل، حيث طالبت المؤسسة بعد التعامل مع أي جهة اخري غير الجهات المعتمدة التي تتبع حملة الراجحي الخيرية، لذا يجب علي الراغبين أداء مناسك الحج والعمرة الدخول علي موقع حملة الراجحي الخيرية للحج من اجل التعرف علي البرامج والرسوم وغيرها من التفاصيل.

التسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني

نرفق لكم رابط موقع حملات الراجحي للحج من اجل الإطلاع على كافة الشروط المطلوبة وكذلك البدء في إجراءات التسجيل في حملة الراجحي للحج للسعوديين ولغير السعوديين، حيث يشترط بان يكونوا المتقدمين معاهم جوازات سفر سارية وليست منتهية ولا يقل عمر المتقدم عن خمسة وعشرون عاما للفرد المستقل، وأما الأفراد التابعيين لا يقل أعمارهم عن سن 18 عاماً بالإضافة لوجود العديد من الشروط الأخري يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الموضح لكم بعالية، حيث نتمنى لجميع المتقدمين التوفيق بأذن الله.

موقع مؤسسة عبد الله بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

حجاج بيت الله الحرام يمكن الاستفادة من خدمات موقع حج الراجحي في معرفة أرقام حملات الحج المجانية للتعرف علي أمكان المخيمات الخاصة بالحملة ومميزات اخري يمكن معرفتها عبر أرقام خدمة عملاء الجمعيات الخيرية التابعة إلي مؤسسة الراجحي الخيرية، وختاما رفقنا لكم الموقع الرسمي لمؤسسة الراجحي الخدمات الإلكترونية بعالية حيث يعتبر الموقع الوحيد الذي يمكن تسجيل حج حملة الراجحي حيث نتمنى التوفيق للجميع.