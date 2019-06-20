التسجيل في حملة الراجحي للحج 1440 من خلال موقع الراجحي الخيرية

يبحث عدد كبير من حجاج الداخل عن طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج، وكانت مؤسسة الراجحي الخيرية أعلنت عن بدء استقبال طلبات الحج للعام الحالي 1440، وقال موقع حملة الراجحي أنه سيتم استقبال الطلبات من خلال الجمعيات الخيرية المعتمدة، والتي يمكن الاستعلام عن هذه الجهات من خلال موقع الحملة الرسمي، وحذرت حملة الراجحي للحج المجاني من التعاون مع أي شخص أو جهة أخرى يشترط الحصول على أي رسوم مالية.

حملة الراجحي للحج 1440

حملة الراجحي للحج 1440، هي أحد الحملات الخيرية التي تم إطلاقها في عام 1391 هجرياً، على يد كل من الشيخ صالح بن عبد العزيز الراجحي، الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجحي، الشيخ سليمان بن عبد العزيز الراجحي، الشيخ محمد بن عبد العزيز الراجحي، وتسعى حملات الراجحي للحج 1440 هذا العام إلى توفير كافة سبل الدعم لحجاج بيت الله الحرام، سواء دعم مادي أو معنوي.

تسجيل حج حملة الراجحي

بعد تسجيل حج حملة الراجحي يستفيد حجاج بيت الله الحرام بعدد من الخدمات التي توفرها حملات الراجحي للحج 1440، من بينها توفير عدد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تأهيل الحجاج وتزويده بكافة المعلومات الضرورية والمطلوبة أثناء أداء فريضة الحج، بالإضافة إلى أن حملة حج الراجحي توفر عدد كبير من البرامج الغذائية أثناء المخيمات الخاصة بالحملة، كما أنها توفر كافة وسائل النقل المتاحة لخدمة الحجيج ونقلهم من كافة أنحاء المملكة إلى المخيمات الخاصة بهم في المشاعر المقدسة، وتوفر أسورة القطار حتى يستطيع الحاج التنقل بقطار المشاعر.

التسجيل في حملة الراجحي للحج 1440

يمكن من خلال موقع حج الراجحي التقديم على حج الراجحي لهذا العام، والإطلاع على كافة الشروط والتفاصيل المطلوبة، وذلك من خلال رابط التسجيل في حملة الراجحي للحج، مع الأخذ في الاعتبار أن التقديم ينتهي 30 شعبان، أو حتى نفاذ المقاعد المتاحة، ومن أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، يشترط عدم وجود إعاقة جسدية، عمر الحاج لا يقل عن 25 عاماً للمستقل، و18 عاماً بالنسبة للتابعين.