يهتم مواطني المملكة العربية السعودية بمعرفة كيفية التسجيل في حملة الراجحي للحج 1440 ويريدون معرفة تفاصيل الحج الداخلي من وقت إعلان بدأ استقبال الحملة للمتقدمين في الأحد الثاني من شعبان 1440 الموفق 7 أبريل 2019 فلم يتوقف البحث عن رابط التسجيل، كما أكد مسئولى حملة الراجحي على أن التسجيل يكون مجانًا من خلال الاتصال بمنسقي الحملة في مختلف مدن المملكة، محذرين من التعامل مع أي جهة أو شخص يطلب أي رسوم من أجل تقديم أعمال الحملة، ونقدم طريقة التسجيل في حملة الراجحي للحج 1440 وكل مايخص الحج الداخلي حتى تتضح الرؤية للمواطنين، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التى يتيحها موقعنا إلى متابعيه الكرام من مختلف دول الوطن العربي، وخاصة دولة السعودية الشقيقة.

التسجيل في حملة الراجحي للحج 1440

أعلنت حملة الراجحي عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعى لاسيما موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” إن التسجيل في حملة الراجحي للحج 1440 يكون إلكترونيًا كما وضحت وسائل التواصل مع مسنقين الحملة على النحو التالي:

يمكنكم الدخول على موقع حملة الراجحي للحج 1440 من هنــــــــــــــــــا

اختر مدينتك.

تظهر لك مواعيد أرقام منسقي الحملة، وأوقات الدوام.

كما يمكنكم التواصل بشكل رئيسي مع حملة الراجحي من خلال الفاكس أورقم التليفون والإيميل التاليين:

تليفون 920027768 فاكس 920027768 الإيميل [email protected]

وتوفر حملة الراجحي للحج 1440 ل سُبل التواصل والتسهيل على المواطنين حتى يتمكنون من الاستفادة الكبرى من الخدمات التى توفرها الحملة بكل سهولة لاسيما أنها مجانية، ويقبل الكثيرون على التسجيل فيها كل عام، فتعتبر أكبر موقع خدمى للحج الداخلي من حيث توافد الحجاج عليه.

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ويجدر الإشارة والتنوية أن التسجيل في حملة الراجحي للحج 1440 مجانًا وغير مدفوع الأجر ويجب الحرص من الجهات المشبوهة، ويتمنى موقعنا حج مبرور وذنب مغفور، والتوفيق لكافة المتقدمين، ومن يرغب التساؤل عن تفاصيل آخري حول الحج الداخلية عليه ترك تعليقه أسفل الموضوع ونعمل جاهدين على مساعدته والإجابة عليه في أقرب وقت.

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