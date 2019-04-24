التسجيل في خدمة حسابي للكهرباء| خدمة حسابي لتحديد المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية إلكترونيًا وجوائز شركة كهرباء السعودية للمشتركين

طرحت الشركة السعودية للكهرباء خدمة حسابي لتحديد المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية بما يضمن حقوق المواطنين وسرعة التواصل معهم وتطوير الشركة ضمن رؤية المملكة 2030 بالإضافة إلى أن من يتمكن من التسجيل في خدمة حسابي للكهرباء يحصل على خدمات عديدة منها حفظ حقوقهم، وتيسير البيانات الواردة، وتنظيم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها لكى يأخذها المستفيد بسهولة كما تساعد الخدمة المشترك على استخدامها من أي مكان بالمملكة وهو أمرًا مناسبًا للمالك والمستأجر، فضلاً عن الاستفادة من جوائز شركة كهرباء السعودية للمشتركين.

من جانبه، صرح المهندس خالد القنون، نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء عن التسجيل في خدمة حسابي للكهرباء إلكترونيًا، موضحًا جوائز شركة كهرباء السعودية لتحفيز المواطنين على الاشتراك.

التسجيل في خدمة حسابي للكهرباء

يمكن لمواطنى المملكة التسجيل في خدمة حسابي لتحديد المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية إلكترونيًا والحصول جوائز شركة كهرباء السعودية للمشتركين من هنــــــــــا

يجدر الإشارة إلى أن خطوات التسجيل في خدمة حسابي للكهرباء تتم إلكترونيًا عبر موقع الشركة، وفي حال عدم التمكن من تنفيذ إجراءات الحساب، لابد إتمام عملية التسجيل في أحد مكاتب الخدمات التابعة للشركة التي تنتشر على جميع المناطق بالمملكة من مدن رئيسة ومحافظات وقرى.

جوائز شركة كهرباء السعودية

قدمت شركة الكهرباء بمختلف مدن المملكة العربية السعودية جوائز للمشتركين وخدمات تحفيزية لغير المشتركين حتى يشتركون بالخدمة ليحصلون على الجوائز، كما وفرت حساب المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية من أجل معرفة مسؤولية الفرد لاستهلاك الخدمة، حتى تستطيع المستفيد من تنفيذ الخدمة إلكترونيًا دون الذهاب إلى مقر الشركة، وجاءت جوائز شركة كهرباء السعودية على النحو التالي:

يستطيع المشتركين في الخدمة المشاركة في سحب لعدد من جوائز تشمل 30 سيارة.

طرحت الشركة جوائز بإضافة ما يقرب من 10 ملايين كيلو وات/ ساعة سيتم تقديمها مجانا للمشتركين القدامى والجدد.

وصول الخدمة المجانية إلى 1000 مشترك كل شهر في حالة الفوز في السحب.

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