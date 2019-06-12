التسجيل في سند محمد بن سلمان : شروط الحصول على قرض الزواج من مبادرة سند

تعتبر مبادرة سند الزواج واحدة من أبرز المبادرات الاجتماعية، ويمكن التسجيل في سند محمد بن سلمان والاستفادة من قرض الزواج الذي تقدمه المبادرة بتوجيه من صاحب السمو الملكي ولي العهد، وتعتبر مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج أبرز المبادرات التي يتم تقديمها خصيصاً للمتزوجين حديثاً، وذلك من أجل تخفيف أعباء ومشاكل الزواج المادية، وتيسيراً على الفئات المستفيدة.

مبادرة سند الزواج

كما سبق وتم الإشارة فإن مبادرة سند الزواج يمكن للفئات المستفيدة منها التسجيل في سند، والتي تهدف إلى مساندة المواطن السعودي حديث الزواج مادياً، وتعمل المبادرة على التحقق من كافة الطلبات التي تم تقديمها من قبل المتقدمين، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، ولمن لم تنطبق عليهم شروط سند الزواج أن يقوم بالتقديم مرة أخرى بعد تحديث بياناتهم لدى الجهات المختصة.

شروط سند الزواج

يجب أن يكون كل من الزوج والزوجة يحملون الجنسية السعودية.

عمر الزوج يجب أن يكون بين 21 إلى 40 عاماً، وعمر الزوجة يجب أن يكون بين 18 إلى 40 عاماً.

أن يكون ذلك هو الزواج الأول بالنسبة للرجل.

عقد الزواج لا يجب أن يكون مر عليه أكثر من عام من تاريخ التقديم.

الدخل الشهري للزوج لا يجب أن يزيد عن 4000 ريال.

يجب ألا يزيد المهر عن 50000 ريال.

يجب إتمام دورة الوعي المالي وحصول المتقدم على درجة لا تقل عن 60%.

أولوية الحصول على عطاء سند الزواج لأبناء شهداء الواجب، ذوي القدرات الخاصة، والأيتام.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

يمكن التقديم على سند محمد بن سلمان للزواج من خلال البوابة الإلكترونية للموقع الرسمي، من خلال رابط التسجيل في سند محمد بن سلمان، ومن ثم كتابة رقم الهوية، الاسم الأول، الاسم الأخير، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، رقم الجوال الخاص بك، ومن ثم الضغط على أيقونة إنشاء الحساب

سند محمد بن سلمان للزواج

بعد التقديم في سند محمد بن سلمان للزواج، هو بالتوجه إلى صفحة مبادرة الزواج، ثم تأكد من مطابقة الشروط والمعايير، ستصلك رسالة اعتماد الطب، قم بالتأشير على صحة البيانات، قم بكتابة البيانات الخاصة بك، وأخيراً يجب عليك اجتياز دورة الوعي المالي.

تحديث: يترقب عدد كبير من حديثي الزواج إيداع الدفعة الرابعة من مبادرة سند الزواج، وأعلن الحساب الرسمي أن التسجيل مستمر للدفعة الخامسة من المبادرة، وذلك بعد صرف دعم الدفعة الرابعة للمتقدمين اللذين استوفوا شروط الاستحقاق والمعايير المطلوبة، وأكد البرنامج أنه حاليا يجرى التحقق من المتقدمين على الدفعة الحالية.