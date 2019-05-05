التسجيل في فاتورة الكهرباء الثابتة.. 5 طرق أبرزها زيارة الموقع الإلكتروني se.com.sa

التسجيل في فاتورة الكهرباء الثابتة، بدأ المواطنيين بالمملكة العربية السعودية البحث عنه، بعدما أعلنت شركة الكهرباء السعودية إعادة التذكير بجميع القنوات الخاصة بالتسجيل في فاتورة الكهرباء الثابتة، بهدف التسهيل على جميع المستهلكين سواء مواطنين أو وافدين، ولذلك نقدم لك في ذلك التقرير جميع الطرق التي أمامك من أجل التسجيل في فاتورة الكهرباء الثابتة بسهولة ويسر ونوفر عليك عناء البحث عبر المواقع الإلكترونية المختلفة سواء الخدمية أو الرسمية الحكومية.

التسجيل في فاتورة الكهرباء الثابتة

التسجيل في فاتورة الكهرباء الثابتة، يتم من خلال 5 طرق، هما:

زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بشركة الكهرباء السعودية، هنا

موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@alkahrabacare)

مركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)

الرسائل النصية عبر الرقم الموحد (500120) بجميع شبكات هاتف المحمول بالمملكة العربية السعودية .

تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) الذي يمكن تنزيله عبر الهواتف الذكية المختلفة

زيارة مكاتب خدمات المشتركين

تلك القنوات السابقة خاصة بخدمة فاتورة الكهرباء الثابتة، وأي مشكلة أخرى قد تواجهك

معلومات عن خدمة الفاتورة الثابتة

خدمة الفاتورة الثابتة، هي خدمة جديدة تقدمها شركة الكهرباء السعودية لجميع المشتركين في القطاعات المختلفة سكني أو تجاري أو زراعي أو صناعي باستثناء العاملين في القطاع الحكومي، وتوفر تلك الخدمة بأكثر من طريقة كما وضحنا سابقا، وتهدف تلك الميزة لتخصيص كل مشترك ميزانية ثابتة للفاتورة بناءً على متوسط كمية الاستهلاك خلال الـ 12 شهراً التي تسبق عملية الاشتراك في الخدمة، وأن المشترك سيحصل على فواتير متساوية القيمة طيلة العام.

وجاءت تلك الخدمة بعد ارتفاع أسعار فاتورة الكهرباء بالمملكة، وهي خدمة تقدمها الشركة تمكن من يرغب من سداد قيمة الاستهلاك عبر مبلغ شهري ثابت، أي أقساط شهرية بشكل متساوي،ويتم التسوية نهاية العام سواء بالزيادة أو النقصان، ولا يمكن إلغاء تلك الخدمة إلا بعد مرور عام كامل حتى تتم التسوية التي تقام في نهاية العام، ويتم تجديها تلقائيا إذا لم يرغب المشترك إيقافها أو في حالة إخلال أحد الطرفين بالالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية، وبذلك تصبح تاك الخدمة التي أمام المشترك متاحة ويمكنه استخدامها إذا أراد .