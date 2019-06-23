التسجيل في كفايات المعلمين والمعلمات عبر موقع قياس للخدمات الإلكترونية

المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية اعلن علي الموقع الرسمي للمختبر عن موعد تسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات، حيث يمكن لجميع منسوبي التربية والتعليم الدخول علي موقع قياس للخدمات الإلكترونية من اجل التسجيل في كفايات المعلمين والمعلمات حيث أوضح المختبر عن رسوم قياس من اجل أن يقوم كافة المعلمين والمعلمات دفع المقابل المالي، حيث يمكن التسجيل للمعلمين والمعلمات من خلال الرابط الإلكتروني الموضح لكم بأسفل هذه المقالة.

المركز الوطني للتقويم والقياس يتلقى طلبات التسجيل في اختبار كفايات المعلمين الخاصة بالرجال في مواعيد حددها المركز يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الإلكتروني الموضح لكم بأسفل هذا المقال، كما يمكن أيضا التعرف علي فترات التسجيل في اختبار كفايات المعلمات أيضا من علي موقع القياس السعودي.

التسجيل في كفايات المعلمين والمعلمات

نرفق لكم رابط موقع قياس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي من اجل أن يستطيع جميع المعلمون والمعلمات للتسجيل مباشرة من اجل البدء في إجراءات التقديم في اختبارات كفايات إلكترونيا، تأتي هذه الاختبارات من اجل تحسين الدرجات الخاصة بهم في الاختبار المتعلقة بالوظائف التعليمية علما بأن مواعيد اختبار كفايات المعلمين والمعلمات الخاصة بالتسجيل بدأت بالفعل علي موقع قياس للاختبارات، حيث يذكر بان اختبار كفايات المعلمين والمعلمات تنقسم إلي قسمين ” قسام عام أو تخصصي ” حيث تعتبر هذه الاختبارات بمثابة مقياس أساسي للمفاضلة للتقديم في في مهنة التدريس والتعليم بالمملكة العربية السعودية.