التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية.. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة لجميع التخصصات

التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية للعام 1440هـ، يبحث عن شروطه كثير من مواطني المملكة العربية السعودية بعد انطلاق باب التقديم، حيث وفرت كلية الملك خالد التسجيل إلكترونياً عبر موقعها الرسمي، كما وضعت عدة شروط لنجاح عملية التسجيل لعل من أبرزها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط التي وضعتها الكلية، لذا نقدم لكم متابعينا في هذا الموضوع كيفية التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الشهادة الجامعية للعام 1440، ابتداءًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق بتاريخ 26 شعبان 1440 في تمام الساعة 12:00 ظهراً إلى يوم الأربعاء بتاريخ 3 رمضان 1440هـ. وأوضحت وزارة الحرس الوطني أن التقديم في كلية الملك خالد العسكرية يكون عن طريق ملئ النماذج الموجودة عبر الموقع الإلكتروني لكلية الملك خالد عبر هذا الرابط .

وضعت وزارة الحرس الوطني مجموعة من الشروط للمتقدمين للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، جاءت على النجو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. أن يكون المتقدم حسن الأخلاق والسمعة. يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بإنتظام كلي وأن لا يقل تقديره التراكمي عن (جيد، كما يكون من حديثي التخرج (العام الماضي). اجتياز اختبار القدرات للجامعيين التي يعقدها المركز الوطني للقياس. لابد وأن يكون قد اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الذي يعقده المركز الوطني للقياس. ألا يزيد سن المتقدم عن (27) سنة، عدا الاطباء ألا يزيد سن المتقدم عن (30) سنة. الحاصلين على الشهادة الجامعية الأجنبية لابد من معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم. الحد الأدنى لطول المتقدم (165) سم – (52) كجم والحد الأعلى (188) سم – (95) كجم. يشترط عدم الزواج من أجنبية. اجتياز المقابلات والاختبارات الموضوعة بالإضافة إلى الفحص الطبي. لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول. لا يحق للمتقدم معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية أو طلب إعادة الكشف.

التخصصات المطلوبة في كلية الملك خالد العسكرية

التخصصات الصحية ( طب عام، طب أسنان، صيدلة، أخصائي علاج تنفسي، أخصائي أشعة، هندسة أجهزة طبية، أخصائي طب طوارئ ).

تخصصات الهندسة ( هندسة كهربائية، هندسة كهربائية مسار طاقة، هندسة إلكترونيات، هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة معمارية ).

تخصصات الحاسب الآلي ( علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي، نظم معلومات (حاسب الآلي)، هندسة برمجيات، أمن المعلومات ).

التخصصات الشرعية ( شريعة، دعوة، أصول دين ).

تخصصات الإعلام ( علاقات عامة، إذاعة وتلفزيون، صحافة ).

تخصصات أخرى (خرائط ونظم معلومات جغرافية، قانون، أنظمة، لغة انجليزية، لغة فرنسية، أحياء، رياضيات، السلامة الجوية، المراقبة الجوية، إدارة مجال جوي، إدارة المطارات).

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الملك خالد العسكرية

الهوية الوطنية للطالب. صورة شخصية (مقاس 3×4). دفتر العائلة (بالنسبة للمتزوجين). الهوية الوطنية للأب. دفتر العائلة للأب. شهادة التخرج. شهادة الإمتياز (للتخصصات الصحية). السجل الأكاديمي (يمكن الحصول عليه من موقع جامعتك).

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طريقة التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

يستطيع الطلاب التقديم في كلية الملك خالد العسكرية من خلال الرابط التالي اضغط هنا

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