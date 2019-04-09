التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية alwaleed philanthropies

رجال الأعمال السعودي الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود اطلق مؤسسة خيرية من اجل مساعدة جميع المواطنين الذين تحت خط الفقر بجميع أنحاء العالم وليس فقط في المملكة العربية السعودية، تأتي هذه فكرة من اجل دعم المشاريع الخيرية حول العالم فعلي مدي السنوات الماضية وفي اكثر من مائة دولة عربية وأجنبية قدمت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية، العديد من المساعدات المالية من اجل حل جميع مشاكل الفقر والحد منها لكي يستطيعوا جميع الرجال والنساء مواجهة كافة الظروف التي تمر بها بلادهم بكل سلسلة بدون أي مشاكل وعقوبات تواجهاهم، من خلال هذه المقال سوف نرفق لكم رابط التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية بأسفل هذه التدوينة لكي نسهل الأمر علي جميع المواطنين العرب والأجانب حول العالم الدخول علي موقع مؤسسة الوليد بن طلال الالكتروني بكل سهولة ويسر.

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

نرفق لكم رابط بوابة مؤسسة الوليد للإنسانية للإسكان والسيارات من اجل التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، فيمكن لأي شخص يريد المساعدة من مؤسسة الأمير يمكن اختيار نوع المساعدة التي يريدها سواء كان الحصول علي سيارة أو وحدة سكنية أو تمويل بمبلغ مالي من اجل المساهمة في أنشاء مشروع خاص بالمستفيد، حيث استطاعت المؤسسة الخيرية بتوفير تقنية متقدمة عبر موقعها يمكن لأي مواطن سعودي أو غير سعودي أدخال بيانات المستفيدين بشكل إلكتروني من اجل تقديم المساعدات في اسرع وقت ممكن عن طريق موقع مؤسسة الوليد بن طلال.

رقم مؤسسة الوليد للإنسانية

كما يمكن التواصل مع الوليد بن طلال مباشره من خلال رقم المكتب الخاص لصاحب السمو الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود والذي يتبع مؤسسة الوليد للإنسانية للإسكان والسيارات من خلال الرقم التالي ” +966-11-211-0000 ” عن طريق الهاتف الثابت أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي [email protected] وذلك من اجل الاستفسارات العامة بشأن معرفة موعد صرف المساعدات المالية والمعنوية والاجتماعية لجميع المستفيدين والمستفيدات.

طريقة تسجيل دخول الوليد للإنسانية

نشرح لحضراتكم خطوات تسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية حيث يقوم الشخص المستفيد بتعبئة بياناته الخاصة به والتي تشمل ” الاسم بالكامل ورقم الجوال والبريد الالكتروني ورقم الهوية الوطنية وأخيرا والرمز المرئي وقبل تخطي كود الكابتشا بالخاص بالرقم التحقق يجب مراجعة كافة البيانات من اجل أن يستطيع المختصين والمخصصات التابعون للمؤسسة العامة مراجعة كافة الطلبات في اسرع وقت ممكن من اجل الحصول علي المساعدات المالية في اسرع وقت ممكن، وختاما في حالة وجود أي تساؤلات بشأن التسجيل في جمعية الوليد بن طلال يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم في اقرب وقت ممكن.

← آخر خبر: