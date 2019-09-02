التسجيل في مسابقة الفاروق للسباحة والرماية وركوب الخيل وقيمة جوائز المسابقة وشروط التقديم

رابط التسجيل في مسابقة الفاروق 1441 لتحديات السياحة والرماية وركوب الخيل، والتي دشنها المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، وتأتي تلك المبادرة إحياءً لوصية الفاروق “عمر بن الخطاب” خلية المسلمين واحد الخلفاء الراشدين، والتي قال فيها “علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”، وسنوضح شروط التسجيل في المسابقة وقيمة الجوائز التي رصدت لفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل تحدي من التحديات الثلاثة، ومراحل تنفيذ المسابقة حتى إعلان الفائزين.







تتكون مراحل التسجيل في مسابقة الفاروق للسباحة والرماية وركوب الخيل من 4 مراحل حتى الوصول إلى منصة التتويج وإعلان أسماء الفائزين العشرة على مستوى كل تحدي، حيث تصل قيمة الجوائز التي رصدت للفائزين بالنتائج النهائية، لأكثر من نصف مليون ريال في كل شق، وأوضحت الهيئة العامة للترفيه قيمة جائزة كل مركز من المراكز العشرة الأولي على كل تحدي، حيث يتحصل صاحب المركز الأول على 100 ألف ريال، وتهدف المسابقة لمنح الفرصة للمواطنين الهواة من يمتلكون المهارات الخاصة لإبراز مهارتهم والمنافسة على مهارات السباحة الحرة، والرماية بالقوس، ومهارات ركوب الخيل.

مراحل التسجيل في مسابقة الفاروق 1441







مراحل التحديات و التسجيل في مسابقة الفاروق 1441 سوف تتم على أربعة مراحل، تبدأ بمرحلة التسجيل والتي نحن بصدها خلال الفترة الحالية حيث تم تدشين رابط تسجيل مسابقة تحديات السباحة والرماية وركوب الخيل للمواطنين، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للترفيه، وذلك خلال الفترة من الأول من شهر سبتمبر 2019 وحتى 15 أكتوبر المقبل في التحديات الثلاثة لمن لديه الرغبة وينطبق عليه شروط التقديم التي سنوضحها فيما بعد.

المرحلة الثانية من تسجيل مسابقة الفاروق “عمر بن الخطاب”، والتي تبدأ من 16 أكتوبر 2019 وحتى 14 نوفمبر ليتم تطبيق معايير وشروط التسجيل واستبعاد من لم ينطبق عليهم معايير الاشتراك، ثم المرحلة الثالثة وتستغرق 10 أيام من 15 وحتى 25 نوفمبر 2019، يتم خلالها استعراض مهارات المتنافسين من المرشحون في منافسات تفاعلية بحضور المحكمين بالمسابقة، والمرحلة الأخيرة يوم 25 نوفمبر لإعلان الفائزين وتسليم الجوائز المالية لكل تحدى.







شروط مسابقة الفاروق

الضوابط العامة وشورط تسجيل مسابقة الفاروق تم عرضها عبر رابط موقع المسابقة وهي على النحو المبين ادناة.

جوائز مسابقة الفاروق

يمكنكم التعرف على جوائز الفائزين بالمرتكز العشرة الأولى في كل تحدي من تحديات مسابقة الفروق للسباحة والرماية وركوب الخيل

رابط موقع تقديم مسابقة الفاروق 1441

الهيئة العامة للترفيه خصصت رابط إلكتروني لتوضيح التفاصيل الخاصة بالمسابقة، حيث يمكنكم الدخول على رابط موقع تسجيل مسابقة الفاروق وتسجيل البيانات بعد التعرف على طبيعة المشاركة في كل تحدي، والمهارات المطلوبة والشروط المرفق بيانها بعالية.