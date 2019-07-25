كيفية التسجيل في مسابقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان لكافة الدول

البعض يبحث عن كيفية التسجيل في مسابقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان بعد أن أعلنت الهيئة العامة للترفية عن مد التسجيل في مسابقة تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان حتى يتثنى للراغبين الالتحاق بها حتى يوم 18- أغسطس -2019م بعد أن كان الموعد النهائي للاشتراك 22-يوليو ، تسعى الهيئة إلى مد الاشتراك من أجل أتاجه الفرصة لكل المسلمين من كافة بقاع العالم التسجيل والاشتراك فيها .

كيفية التسجيل في مسابقة القرآن الكريم ورفع الأذان

تم إطلاق المسابقتين من قبل رئيس الهيئة العامة للترفية الأمير تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في مطلع شهر يوليو وقد شهدت إقبالاً كبيرًا من كافة المسلمين حيث اشترك فيها أكثر من 30 ألف مشارك، وتهدف الترفية بالمسابقة الاحتفاء بأجمل الأصوات في رفع الأذان وتلاوة القرآن الكريم وتقديم تجربة ثرية للعالم الإسلامي أجمع وتسليط الضوء على التنوع الثقافي لثقافات العالم الإسلامي والذي ينعكس ذلك في طريقة تلاوة القرآن الكريم وطريقة رفع الأذان .

تسلط مسابقة القرآن الكريم ورفع الأذان الضوء على تشجيع الشباب المسلم على تلاوة القرآن الكريم وترتيله لإظهار سماحة الدين الإسلامي ويمكن التسجيل في مسابقة القرآن الكريم ورفع الأذان بالاشتراك في مسابقة واحدة أو في كلاهما باتباع التالي :

الولوج أولًا إلى موقع الهيئة العامة للترفيه .

قم بتحميل مقطع صوتي لتلاوة القرآن الكريم أو لرفع الأذان لا يتجاوز مدته دقيقتين .

قيمة جوائز مسابقة تلاوة القرآن الكريم

قيمة المركز الأول 5.000.000 ريال سعودي

قيمة المركز الثاني 2.000.000 ريال سعودي

قيمة المركز الثالث 1.000.000 ريال سعودي

قيمة المركز الرابع 500.000 ريال سعودي .

قيمة جوائز أجمل أذان

قيمة المركز الأول 2.000.000 ريال سعودي

قيمة المركز الثاني 1.000.000 ريال سعودي.

قيمة المركز الثالث 500.000 ريال سعودي

قيمة المركز الرابعة 250.000 ريال سعودي.

سوف تكون التصفية والترشيح لـ مسابقة القرآن الكريم ورفع الأذان في الفترة من 19 أغسطس حتى 19 سبتمبر ويكون التحكيم والأداء المباشر لتلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان في الفترة من 20 سبتمبر حتى 20 أكتوبر ، وإعلان الفائزين المسجلين في مسابقات القرآن والأذان من 21 أكتوبر حتى 21 نوفمبر.