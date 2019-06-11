التسجيل في مساند : رابط استقدام العمالة المنزلية للمواطن والمقيم عبر موقع musaned

يعتبر التسجيل في مساند يوفر الكثير من الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام مساند لاستقدام العمالة المنزلية، وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة أطلقت مساند للعمالة المنزلية لتسهيل كافة الإجراءات المتعلقة باستقدام العمالة من بعض الدول إلى المملكة، كما أن النظام يهدف في المقام الأول والأخير إلى حفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل أو العاملة المنزلية.

مساند تسجيل الدخول

كما سبق وتم الإشارة، فإن نظام مساند للاستقدام هو أحد المبادرات التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي بدورها تعمل على حفظ وتحسين حقوق العمالة المنزلية، وأيضاً صاحب العمل، ويمكن من بعد التسجيل في مساند للعمالة المنزلية الاستفادة بعدد كبير من الخدمات مثل إصدار تأشيرات العمالة المنزلية، توثيق العقود إلكترونياً، كذلك يمكن متابعة طلب وحالة التأشيرة.

تسجيل مساند

بعد تسجيل مساند أيضاً يمكن لصاحب العمل استقدام العمالة المنزلية من أي من الدول المتاحة من خلال نظام مساند للاستقدام، ويمكن لصاحب العمل الاختيار بين مجموعة كبير من شركات ومكاتب الاستقدام المعتمدة لدى وزارة العمل، كما يمكن المقارنة بين العروض المقدمة من شركات الاستقدام

التسجيل في مساند

يمكن للمواطن أو المقيم التسجيل في مساند للاستقدام ، في حال إن كنت مواطن قم باستخدام رقم الهوية الوطنية، وفي حال إن كنت من المقيمين أو الوافدين في المملكة قم باستخدام رقم الإقامة الخاصة بك، من خلال رابط التسجيل في مساند ، ومن ثم كتابة باقي البيانات المطلوبة بشكل صحيح وهي، الاسم الأول، اسم العائلة، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، وأخيراً سيتم إرسال كود إلى هاتفك للتحقق من حسابك.

وفي حال إن كنت مسجل مسبقاً في موقع مساند يمكنك تسجيل الدخول فقط، وإن في حال إن فقدت كلمة المرور الخاصة بك فقط توجه إلى رابط استعادة كلمة المرور، ومن ثم قم بكتابة بريدك الإلكتروني، ورقم الهوية، واضغط على إعادة تعيين كلمة المرور، وستصلك رسالة على بريدك الإلكتروني بها رابط تغيير كلمة المرور الخاصة بك.