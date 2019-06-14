التسجيل في مساند للعمالة المنزلية عبر رابط musaned.gov.sa

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية أطلقت نظام مساند الجديد من اجل استقدام العمالة المنزلية من كافة دول العالم سواء العربي أو الأجنبي، وذلك من اجل سد احتياجات أصحاب الأعمال والكفلاء لكي يعملوا في منشأتهم الخاصة بهم، كما يحافظ نظام مساند للاستقدام علي الحفاظ علي كافة الحقوق بين العامل المقيم وصاحب العمل إذا ما كان مستثمر سعودي أو من جنسية اخري، حيث يشجع هذا النظام علي الكثير من التسهيل من اجل خلق فرص عمل كثيرة بداخل المملكة العربية السعودية.

التسجيل في مساند للعمالة المنزلية

يمكن لأي مواطن سعودي التسجيل في مساند للعمالة المنزلية عن طريق زيارة بوابة العالم للاستقدام مساند والتي سوف نقوم بوضع الرابط الخاص بالموقع الالكتروني من اجل متابعة أصدار وتجديد التأشيرات الخاصة بالعاملة المنزلية وغيرها من الخدمات الالكتروني الأخري التي يمكن عن طريق استخراج وتوثيق عقود العمل بشكل إلكترونية، كما هناك المزيد من الخدمات الإلكترونية الأخري سوف نسلط الضوء عليها مستقبلا ولكن بعد أن نتهي من أولي الخطوات وهي الدخول علي بوابة مساند للعمالة المنزلية.

نرفق لحضراتكم رابط التسجيل في مساند للعمالة المنزلية، من اجل أن نبدأ في خطوات التسجيل الكترونيا حيث يلزم علي صاحب العمل من أدخال البيانات بشكل صحيح حتي يتمكن من تفعيل حسابه الالكتروني علي الموقع بشكل سهل، حيث نرفق لكم صورة انفرا جرفيك توضح طريقة تسجيل في حساب مساند.

وختاما في حالة أن لديك حساب علي موقع مساند الرسمي يمكن القيام فقط بالدخول مباشرة عن طريق النقر علي رابط تسجيل دخول من ثم يمكنكم استخراج التأشيرات الخاصة بالعمالة المنزلية عن طريق إمكانية الاستقدام الآلي علي الموقع الالكتروني.