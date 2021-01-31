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التسجيل في منصة التطوع الصحي

بواسطة آية الاباصيري
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قدمت المملكة العربية السعودية موقع التسجيل في منصة التطوع الصحي للأشخاص الراغبين في التقدم من أجل التطوع في هذا المجال، والمجالات الأخرى الخاصة به، وذلك كي تلبي رغبته في التعاون بين أفراد المجتمع والاستجابة إلى النداءات الكثيرة من المواطنين الذين يرغبون في دعم الوطن في تلك اللحظات الصعبة على العالم  بسبب جائحة كورونا.

1 كيفية التسجيل في منصة التطوع الصحي
2 احتياجات منصة التطوع الصحي

كيفية التسجيل في منصة التطوع الصحي

وفرت المملكة العربية السعودية للأشخاص الراغبين في التسجيل الدخول من خلال بوابة منفذ الوطنية  عن طريق حساب أبشر الخاص بهم، حيث قد وضحت وزارة الصحة أنهم على استعداد تام لتلقي عدد كبير من طلبات التطوع، حتى يساعدهم في حل مشكلة كورونا التي غزت العالم، ويمكنك التسجيل من خلال الخطوات الآتية:

  • تستطيع التسجيل من خلال النقر هنا.
  • اختر الدورة التدريبية التي ترغب في الاشتراك بها، حتى يتم تدريبك على الكثير من التخصصات الصحية.
  • مع التنبيه بأنه يجب أن يكون كافة المتطوعين مؤهلين لكي يتعاملوا مع الجائحة في الأماكن الميدانية بعد اجتيازهم تلك الدورة.

احتياجات منصة التطوع الصحي

تتعدد الاحتياجات التي تريدها المنصة، وتختلف بسبب حاجتهم، ومن تلك الأحتياجات التالي ذكرها في السطور الآتية:

  • سائقين من أجل قيادة سيارات الإسعاف.
  • تقديم حملات توعية للمواطنين.
  • توفير فرص من أجل التطوع.
  • متطوعين لقياس درجات الحرارة للمواطنين في الأماكن العامة.

بسبب الظروف السيئة التي يمر بها العالم من زيادة الإصابة بفيروس كورونا، وفرت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية التسجيل في منصة التطوع الصحي، من أجل تطوع أبنائها لمساعدة الأطباء، ودعم طاقم التمريض لحين التغلب على الأزمة.

آية الاباصيري

مصرية الجنسية، أحب العمل الصحفي وبخاصة الصحافة الإلكترونية على الرغم من أنه بعيد كل البعد عن مجال دراستي، أطمح في أن أصبح كاتبة مشهورة ذات يوم، شعاري في الحياة قول شوقي ( وكن رجلاً إن أتوا بعده, يقولون .. مرَّ وهذا الأثرْ )

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