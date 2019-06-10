التسجيل في نظام أبشر : طريقة تسجيل الدخول وزارة الداخلية السعودية بعد التحديث الاخير

وزارة الداخلية السعودي فعلت نظام التسجيل في أبشر الخدمات الإلكترونية من اجل أن يستفيد جميع المواطنين والمغتربين بالأراضي الحجازية بالعديد من الخدمات والاستعلامات الإلكترونية، وذلك من اجل استخراج العديد من المستندات الرسمية الحكومية عن طريق شبكة الأنترنت، تأتي هذه الخدمة من اجل تطوير التعامل بين المواطنين والوزارة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مقرات الوزارة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط التسجيل في أبشر الجوازات السعودية حتي نسهل الأمر علي جميع المستفيدين الدخول علي وزارة الداخلية السعودية عبر الموقع الرسمي للوزارة فرجاء منكم بان تتابعونا.

التسجيل في نظام أبشر

سنوضح لكم طريقة التسجيل في نظام أبشر مستخدم جديد حتي يتمكن جميع المستجدين الاستفادة من الخدمات التي سوف نذكر بعضها خلال السطور القليلة القادمة، فلذا رجاء منكم متابعة شرح طريقة فتح حساب في نظام أبشر حتي تتمكنوا من استعمال تلك الخدمات بشكل سهل وميسر.

الدخول علي الموقع الرسمي لخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية .

. النقر علي رابط مستخدم جديد؟.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

أدخال رقم الجوال الخاص بك بالخانة المخصصة.

تدوين اسم المستخدم بالانجليزي.

تحديد كلمة المرور قوية.

مرة اخري كتابة تأكيد كلمة المرور التي قمت باختيارها.

عنوان البريد الإلكتروني يكون مفعل.

مرة اخري كتابة العنوان البريد الإلكتروني.

اختيار اللغة المفضلة للموقع الالكتروني.

واختيار وليس اخر كتابة الرمز المرئي.

ثم نضع علامة صح بالمربع الصغير المكتوب بجانبه ” أقر بأني اطلعت على شروط الاستخدام و سياسية الخصوصية و أوافق عليها ” من النقر علي أيقونة التالي للتأكد من صحة المعلومات وأخيرا سوف يتم تفعيل حسابك الجديد علي موقع ابشر الالكتروني للبدء استخراج المستندات.

يمكن فتح حساب في خدمة أبشر الإلكترونية عن طريق الولوج علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية عن طريق الرابط الالكتروني التالي التسجيل في نظام أبشر حيث يوفر قطاع الجوازات السعودية العديد من الاستعلامات، حيث الاستعلام عن صلاحية الإقامة، ومن خلال خدمة ابشر المرور يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة، وغيرها من الخدمات الأخري التي يوفرها العديد من القطاعات الحكومية.

عقب الانتهاء من أدخال المعلومات والتسجيل في أبشر يرجي عدم الكشف عن معلومات تسجيل الدخول وزارة الداخلية السعودية لأي شخص من الأشخاص سواء كان قريب أو بعيد عنك وذلك لكي يتعرض حسابك للهجوم من المخترقين وسرقة بياناتك جميع تعاملاتك مع الوزارة، وذلك حذرت الوزارة جميع المواطنين من كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة بعد الوثوق في أي شخص في الحصول علي بياناتك تحت اسم الوزارة أينما كان، وختاما في حالة وجود اي استفسارات يمكن تركها بالتعليقات وسوف نقوم بالرد عليكم في اقرب فرصة ممكنة.