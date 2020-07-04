التسجيل في نظام فارس 1441 وزارة التعليم للاستعلام عن الرواتب والعلاوات

يعتبر التسجيل في نظام فارس الإلكتروني هو أحد الخدمات التي وفرتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية للمعلمين سواء أكانوا من العاملين في القطاع الحكومي أو العاملين في المدارس الأهلية، ومن خلال موقع نظام فارس يمكن الاستفادة من عدد كبير من الخدمات وعلى رأسها الاستعلام عن الراتب وأيضًا فرصة من أجل الاستعلام عن العلاوات السنوية من نظام فارس الجديد بالإضافة إلى التعرف على المستوى الوظيفي.

التسجيل في نظام فارس 1441

العاملين في قطاع التعليم التابعين لوزارة التربية والتعليم السعودية يمكن الآن الاستفادة من خدمات نظام فارس من خلال التسجيل في النظام، وذلك عبر الخطوات التالية:

ستقوم بزيارة موقع نظام فارس الإلكتروني وتقوم بالنقر على التسجيل.

ستقوم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة عنك سواء إدخال الحساب البنكي ورقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف لسهولة التواصل.

ستقوم بالنقر على تبويب موافق، ومن ثم ستقوم بالدخول إلى نظام فارس والتعرف على كافة الخدمات التي يقدمها النظام إلكترونيًا.

تعديل بياناتي نظام فارس

ويمكن الاستعلام عن خطوات تعديل بياناتي نظام فارس من خلال الاتصال على الدعم الفني المخصص للبرنامج أو للنظام، وهو أحد الخدمات المميزة أيضًا التي طرحها نظام فارس، فيمكنكم التواصل على مدار اليوم مع الدعم الفني لنظام فارس من خلال رقم 19993.

خدمات نظام فارس الإلكتروني

يحتاج المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية إلى الكثير من الخدمات فبدلًا من زيارة مؤسسات التربية والتعليم والمقرات الأساسية أصبح بإمكانكم الحصول على خدمات فارس إلكترونيًا، فيمكن تقديم طلب للإجازة من خلال نظام فارس، بالإضافة إلى الاستعلام عن الرواتب الشهرية والتعرف على بيانات المعلم وتعديل مواد الإجازة أو قطع الإجازة والحصول أيضًا على بيان الانتداب من خلال نظام فارس.