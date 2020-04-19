رابط وطريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية للاستعلام عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الثاني 1441

أعلنت وزارة التعليم السعودية رسمياً نجاح ونقل جميع طلاب التعليم العام إلى الصفوف الدراسية التي تليها، وجاء هذا القرار بعد تفشي وباء كورونا في المملكة بشكل أوسع على مدار الأيام الماضية، وزيادة عدد الإصابات، وحرصاً من السلطات السعودية على حياة الطلاب والطالبات، وكانت وزارة التعليم العام قد أعلنت الشهر الماضي تأجيل الدراسة لأجل غير مسمى وتفعيل كافة وسائل التعليم عن بعد، وأتاحت كذلك الوزارة شبكة قنوات عين التعلمية، والتي مارست عليها الطلاب والمعلمين دورهم التعلمي.

التسجيل في نظام نور للاستعلام عن نتائج الترم الثاني

وزارة التعليم أكدت على استمرار العملية التعليمية للمرحلة المتوسطة والثانوية، وذلك من خلال منظومة التعليم عن بُعد والتي أثبتت نجاحها في الفترة الماضية، تجدر الإشارة إلى أن العام الدراسي في المملكة ينتهي يوم 21-9-1441 الموافق 14-5-2020.

بعد إعلان القرار تصدر نظام نور تريند الأكثر بحثاً في السعودية على محرك البحث الشهير “جوجل”، حيث يرغب الطلاب وأولياء أمورهم في الإستعلام عن نتائج أبنائهم للفصل الدراسي الثاني،

طريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية 1441

الدخول إلى نظام نور.

ادخل بيانات التسجيل من اسم المستخدم وكلمة المرور، وادخل رمز التحقق.

يمكنك الآن الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني عبر الدخول على صفحة النتائج وأدخال الصف الدرسي.

في حال نسيت كلمة المرور قم بالولوج على رابط بوابة نظام نور، واختر هل نسيت كلمة المرور، ستظهر لك صفحة يطلب منك إدخال رقم الهوية ورمز التحقق المكون من مجموعة من الأرقام، بعد الانتهاء من هذه الخطوة يطلب منك النظام إدخال البريد الإلكتروني الذي سجلت به، اضغط على أرسال، سوف يتم إرسال رابط لإعادة تعيين كلمة السر على البريد الإلكتروني,