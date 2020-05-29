التسجيل في نظام نور..خطوات تسجيل الطلاب المستجدين الأول الابتدائي لعام 1441-1442

التسجيل في نظام نور، حيث يبداً غداّ السبت تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي لعام الدراسي الجديد1441/1442 بنظام نور إلكترونياً، من خلال تسجيل ولي الأمر لأبنائه الذين أكملوا عمر الست سنوات أو أقل بـ90 يوماً، والذين تقل أعمارهم عن ست سنوات بـ180 يوماً كحد أقصى، وذلك بداية التسجيل من يوم 7 شوال 1441 الموافق 30 مايو 2020 لمن هم الذين أتموا ال6 سنوات، والأقل من الست سنين يبداً التسجيل في 20 شوال نفس الشهر.

شروط تسجيل الأطفال المستجدين الصف الأول الابتدائي في نظام نور

أن يكون الطفل حاصل على شهادة الروضة معتمدة فصلين دراسيين.

يجب توافر الاستمارة النمائية التي تثبت إتقان الطفل المهارات بتوصية من معلمه أن الطفل له القدرة على الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

لابد أن تكون الروضات المعتمدة هي : (روضات الحكومية والأهلية التابعة لوزارة التعليم – روضات المدارس الأجنبية والأهلية التي تطبق البرامج الدولية المرخصة – الروضات من خارج المملكة التي تضمن قدرة التحاق الطفل بالصف الأول الابتدائي).

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين الأول الابتدائي في نظام نور