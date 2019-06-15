“التصديق الإلكتروني” طريقة تفعيل طلب الزيارة العائلية من الغرفة التجارية للمقيمين في المملكة العربية السعودية – الشروط الواجب توافرها

طريقة تفعيل طلب الزيارة العائلية من الغرفة التجارية يتساءل المقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريق استكمال طلب الزيارة العائلية التي تكون وفق أحكام وشروط الدولة حيث تسمح المملكة بإرسال تأشيرات الزيارة العائلية لاستقبال من هم خارج البلاد، وقد وضعت الغرفة التجارية بالمملكة عدد من الشروط الواجب توافرها لاستكمال الطلب والتصديق عليه عبر موقع الغرفة التجارية بالسعودية، وسنوضح لكم في السطور التالية طريقة تفعيل طلب الزيارة العائلية، فتابعونا.

طلب الزيارة العائلية في السعودية

حددت وزارة الخارجية السعودية بعض الشروط الواجب توافرها عند طلب زيارة عائلية وهي:

يقوم مقدم الطلب بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية ليملأ النموذج الإلكتروني الخاص بالطلب على موقع التأشيرات الإلكترونية، ليتم التصديق على الطلب وختمه إلكترونيًا إما من جهة عمل المقدم على الطلب أو من الغرفة التجارية نفسها.

يجب التأكد من تسجيل البيانات كاملة باللغة العربية ماعدا أسماء الأشخاص الحاملين لجنسيات دول أجنبية، على أن تكون إقام مقدم الطلب سارية وتقوم إقامة عمل وليس المرافق، ويتم قبول طلبات الزيارة للأقارب من الدرجة الأولى فقط.

يجب الالتزام بمغادرة الزائر في الوقت المحدد له.

يجب أن يكون هدف الزيارة عائلي فقط.

طريقة تسجيل طلب الزيارة العائلية الدخول على موقع التأشيرات التابع لوزارة الخارجية السعودية

تسجيل البيانات المطلوبة كاملة وبصورة صحيحة.

تحديد سبب الزيارة “يجب أن يكون عائلي” الموافقة على الشروط و الأحكام.

سيقوم الموقع بالانتقال للصفحة التالية وهي صفحة بيانات الزائر نفسه. كتابة بيانات الزائر كاملة.

قم بطباعة الطلب لمصادقته وختمه من جهة العمل أو الغرفة التجارية.

طلب الزيارة العائلية بعد سداد رسوم الطلب

طلب الزيارة العائلية بعد سداد رسوم الطلب في مقر الغرف التجارية وتوثيقه والتصديق عليه يقوم المقدم على الطلب بالدخول على موقع التأشيرات الإلكترونية وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقيق، لمتابعة طلبه من خلال رقم الطلب الذي تسلمه من قبل والتأكد من قبول طلب تأشيرة الزيارة العائلية، وفي حالة الخروج من الموقع والدخول إليه مرة أخرى سيطلب الموقع رقم الطلب – رقم الإقامة – رقم البطاقة الشخصية – رقم السجل المدني، ثم يقوم الزائر بالضغط على “استعلام” لمتابعة حالة الطلب.

بعد الانتظار ثلاثة أيام قم بالدخول على الموقع وفي حالة عدم ظهور بيانات المقدم للطلب والزائر فهذا يعني رفض الطلب أو عدم سداد الرسوم ثم يقوم المقدم بالطلب بالذهاب للغرفة التجارية للاستعلام ومعرفة سبب الرفض، وفي حالة تغيير أحد البيانات يجب الذهاب إلى الخارجية السعودية مباشرة بالصورة المطبوعة من الطلب وصورة وأصل الإقامة الخاصة بالطلب.