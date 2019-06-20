التطوع في حج 1440 عبر وزارة الحج والعمرة وبرامج المشاركة كمتطوعين

خدمة التطوع في الحج أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة، وبعض المؤسسات المعنية مثل الهلال الأحمر السعودي، والبرنامج الصحي التطوعي للحج، حيث لا زال هناك فرصة ببعض البرامج لاستقبال المتطوعين، في انتهت عمليات التسجيل وفرز الطلبات إعلان أسماء المتطوعين المقبولين لمناطق أخرى، وسنركز على عرض تفاصيل الخدمة وفق التوضيحات التي ساقتها وزارة الحج والعمر من خلال بوابتها الإلكترونية الرسمية علة شبكة الإنترنت.

تحت مسمى “كون عونا” أطلقت وزارة الحج والعمرة برنامج التطوع في الحج، وأتاحت تقديم وتسجيل طلب التطوع إلكترونياً، وتم تدشين ميثاق التطوع للحفاظ على حقوق المتطوعين، والحقوق الواقعة على عاتق المتطوع ويجب عليه الالتزام بها، وبعد الموافقة على تلك الضوابط ينتقل صاحب طلب التطوع إلى صفحة التسجيل، وإدخال البيانات الأساسي ومنها رقم الهوية أو رقم السجل المدني أو رقم الإقامة، وسنوضح خطوات التطوع في حج 1440 للبرامج التي لا تزال تقل متطوعين

كيفية التطوع في الحج 1440

خصصت وزارة الحج والعمرة عبر بوابتها الرسمية خدمة التسجيل في حملة “كون عوناً”، ويمكن الدخول على بوابة تسجيل المتطوعين في حج 1440 ، وإدخال البيانات لتحرير الطلب، والبيانات المطلوبة كما عو موضح.

رقم السجل المدني

رقم الهوية الوطنية أو رقم رخصة الإقامة

تاريخ انتهاء الهوية أو الإقامة.

الجنس

نوع فصيلة الدم

انتهت فترة تسجيل تطوع الهلال الأحمر السعودي يوم 13 يونيو وفي حالة فتحها مجدد سننوه لكم عن ذلك.

رابط موقع وزارة الحج والعمرة

التفاصيل حول تعليمات التسجيل يمكن التعرف عليها من زيارة حملة كون متعاون عبر وزارة الحج والعمرة