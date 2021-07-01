التعليم العام يكشف موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات

كشفت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها في موقع “تويتر” موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد أن تم التمديد لمرتين متتاليتين للتقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي.

موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي

إجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي 1443هـ

وبحسب الشهري فإن موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات المقرر سيكون يوم الخميس الموافق الخميس 28/ 11/ 1442هـ، حيث قالت في تغريدتها في موقع “تويتر”: إنه “بناءً على ما تم من تمديد لفترة التقديم على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، وذلك تحقيقًا لرغبة الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم، فقد تقرر الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ”

الجدول الزمني لإعلان إجراءات النقل الخارجي والداخلي

ووفقًا للجدول الزمني المقرر من وزارة التعليم بشأن نتائج النقل الخارجي والداخلي سيكون: