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التعليم العام يكشف موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات

بواسطة سمير زيادة
التعليم العام يكشف موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات التعليم العام يكشف موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات

كشفت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري، في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها في موقع “تويتر” موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد أن تم التمديد لمرتين متتاليتين للتقديم على إجراءات النقل الداخلي والخارجي.

1 موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي
2 إجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي 1443هـ
3 الجدول الزمني لإعلان إجراءات النقل الخارجي والداخلي

موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي

التعليم العام يكشف موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات
التعليم العام يكشف موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات

إجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي 1443هـ 

وبحسب الشهري فإن موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات المقرر سيكون يوم الخميس الموافق الخميس 28/ 11/ 1442هـ، حيث قالت في تغريدتها في موقع “تويتر”: إنه “بناءً على ما تم من تمديد لفترة التقديم على إجراءات النقل الخارجي والداخلي لمرتين متتاليتين، وذلك تحقيقًا لرغبة الزملاء والزميلات من المعلمين والمعلمات، وما تطلبه من وقت لاستكمال وتدقيق إجراءات تقديمهم، فقد تقرر الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس 28/ 11/ 1442هـ”

الجدول الزمني لإعلان إجراءات النقل الخارجي والداخلي

ووفقًا للجدول الزمني المقرر من وزارة التعليم بشأن نتائج النقل الخارجي والداخلي سيكون:

التعليم العام يكشف موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات
التعليم العام يكشف موعد إعلان نتائج النقل الخارجي والداخلي للمعلمين والمعلمات
  • إعلان نتائج النقل الخارجي يوم 28 /11/1442هـ.
  • التظلم إلكترونيًا على نتيجة النقل الخارجي 28/11/1442 – 3/12/1442هـ.
  • اعتماد نتيجة النقل الخارجي وتبليغها لإدارات التعليم 3/12/1442هـ.
  • ترتيب الشرائح للمنقولين خارجيًأ من قبل المعلمين 4/12/1442 – 8/12/1442هـ.
  • إعلان نتيجة النقل الداخلي 29/12/1442هـ.
  • التظلم إلكترونيًا على نتيجة النقل الداخلي 29/12/1442 – 4/12/1442هـ.
  • اعتماد نتيجة النقل الداخلي: 7/1/1443هـ.
  • المباشرة للمنقولين خارجيًا وداخليًا: اعتبارًا من عودة المعلمين.
سمير زيادة

حاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق - الجمهورية العربية السورية، عملت في المحاماة لمدة تزيد عن 20 سنة في سوريا، مقيم حاليًا في جمهورية مصر العربية ، مهتم بالصحافة الإلكترونية ، وأكتب في عدة مواقع في مختلف المجالات الإخبارية والسياسية والإجتماعية وفي أي شأن عام .

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