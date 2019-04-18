التعليم: تعدل مواعيد عودة المعلمين والمعلمات والهيئة الادارية

لمراعاة الجوانب المحفزة للمعلمين والمعلمات لاستقبال عام دراسي جديد ملئ بالعمل الجاد والتفاؤل ، وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتعديل مواعيد عودة الهيئة الادارية والمعلمين والمعلمات، لتصبح تلك المواعيد مرتبطة بعودة الطلاب إلى المدارس مع بداية العام الدراسي المقبل، بحيث يتم تعديل قرار عودتهم السابق ليكون بعد عيد الاضحى المبارك.

وتنفيذاً لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قامت وزارة التعليم بتعديل الفقرة رقم 13 من التقويم الدراسي لتصبح كما يلي:-

1- عودة منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في كافة مراحل التعليم عدا المعلمين في 17/12/1440 هجرية الموافق 18/8/2019.

2- مراعاة أن يكون لكل مدرسة ضابط اتصال يتم التواصل معه عند الحاجة.

3- تزود الجهات المعنية بإدارة التعليم بأسمائهم وأرقام هواتفهم والبريد الالكتروني.

التعديل الثاني هو تعديل الفقرة (15 ) بحيث يكون موعد عودة المعلمين والمعلمات الممارسين للعملية التعليمية في كافة المراحل التعليمية للعام الدراسي 1441/1442 هجرية هو يوم الاحد 24/12/1440هجرية الموافق 25/8/2019.

كما تضمن التعديل أيضاً تعديل الفقرة (16) بحيث تكون عودة المعلمين والمعلمات الذين يقوموا بالمبادرة بتنفيذ الندب لسد العجز يوم الاحد الموافق 2/1/1441 هجرية الموافق 1/9/2019م.

كما طال التعديل إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والادارية غير المدرسية بحيث تكون الاجازة السنوية للفئة الثالثة والرابعة بداية من نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 8/9/1440 هجرية الموافق 13/5/2019، وتكون عودتهم يوم الاحد الموافق 17/12/1440 هجرية الموافق 18/8/2019.

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