التفاصيل الكاملة لـ «قطار الحرمين السريع في موسم الحج 1440».. جدول المواعيد وأسعار تذاكر الرحلات ورابط الحجز من هنا

رفعت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، درجة الإستعداد القصوى لإستقبال حجاج بيت الله الحرام الوافدين من شتى بقاع الأرض إلى الأراضي المقدسة لتأدية مناسك الحج؛ وفي هذا السياق أعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، زيادة عدد الرحلات الأسبوعية لـ 80 رحلة على مدار الإسبوع، بهدف التسهيل على الحجاج في التنقل والحركة بين مكة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، كما أتاحت إدارة القطار إمكانية الحجز إلكترونيًا عبر موقعها hhr.sa، ووضعت ايضًا من خلال ذات الموقع أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع لجميع المحطات بالمملكة العربية السعودية والتي منها مكة والمدينة المنورة، حيث يتكون قطار الحرمين من 35 قطارًا ذو سرعة فائقة مزودة بـ 417 مقعدًا، ويحتوي كل قطار على نحو 13 عربة.

ونرصد لكم من خلال موقع “كلمة دوت أورج”، طريقة حجز تذاكر قطار الحرمين السريع إلكترونيا، ورابط الحجز، والأسعار المتاحة بالخدمة لجميع المحطات، ومواعيد القطارات.

مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع خلال موسم الحج 1440

وأعلنت إدارة قطار الحرمين السريع، أن رحلات موسم الحج لهذا العام تبدأ يوم 28 يوليو 2019، وتنتهي في 17 أغسطس 2019، حيث أكدت الإدارة انه سيتم تشغيل 5 رحلات يومية خلال 4 أيام، وذلك في يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، وعن مواعيد رحلات قطار الحرمين السريع، أوضحت الإدارة أنه من المقرر انطلاق أولي رحلات القطار من محطة مكة المكرمة صباح يوم الخميس القادم وتحديدًا في الساعة 8:00 ص، على أن يمر القطار بمحطة جدة والمدينة والملك عبد الإقتصادية، وتنتهي الرحلة في محطة المدينة المنورة في تمام الساعة 11:05 ص.

ونقدم لكم مواعيد قطار الحرمين السريع بشكل تفصيلي لجميع محطات المملكة العربية السعودية من خلال الصور التالية:

الوقت المستغرق لقطار الحرمين السريع بين محطات المملكة

بين محطتي مكة وجدة “21 دقيقة”. من جدة إلى مطار الملك عبدالعزيز “14 دقيقة”. من المطار إلى مدينة الملك عبدالله الجديدة “36 دقيقة”. من مدينة الملك عبدالله وصولًا إلى المدينة “61 دقيقة”. من مكة إلى المدينة “ساعتين و 15 دقيقة”.

أسعار تذاكر قطار الحرمين السريع 1440

أعلنت إدارة القطار أسعار التذاكر خلال موقعها، وجاءت الأسعار كالتالي:

خط السير الأعمال الاقتصادية مكة المكرمة ↹ جدة 50 40 مكة المكرمة ↹ مدينة الملك عبد الاقتصادية 110 85 مكة المكرمة ↹ المدينة المنورة 250 150 جدة ↹ مدينة الملك عبدالله الاقتصادية 65 50 جدة ↹ المدينة المنورة 210 125 مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ↹ المدينة المنورة 150 100

طريقة الحجز في قطار الحرمين السريع