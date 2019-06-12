التقديم اليوم للبكالوريوس والدبلوم بجامعة “الطائف”/ الشروط ورابط التقديم

أعزائي متابعي موقعنا المتميز دائماً “كلمة” عبر الوطن العربي والعالم أجمع، يسعدنا اليوم التواجد معكم لعرض أهم تفاصيل التقديم لجامعة الطائف بالسعودية، حيث أعلنت الجامعة عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة ومايعادلها للإلتحاق بالجامعة للعام الدراسي 1440/1441 هجرياً، على أن يتم التقديم إلكترونياً على التخصص مباشرةً، وذلك طبقاً للشروط العامة للجامعة بالإضافة للشروط الخاصة بكل تخصص.
موعد التقديم لحملة الثانوية العامة ومايعادلها بالجامعة
يبدأ التقديم من اليوم 9 شوال حتي يوم السبت 26 شوال الجاري في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك على درجة البكالوريوس- دبلوم المجتمع- المنح الداخلية الخاصة بالطلبة المقيمين.
طريقة التقديم إليكترونياً “جامعة الطائف”
- الدخول على الموقع الإلكتروني لجامعة الطائف.
- أو الدخول على بوابة القبول مباشرةً.
الكليات و التخصصات المتاحة بجامعة الطائف
- يمكنك التعرف على التخصصات المتاحة بجامعة الطائف بالدخول على بوابة القبول وفحص التخصصات والكليات الموجودة بجامعة الطائف.
وتعرف معنا على موعد فرز طلبات المتقدمين وإعلان النتائج وتثبيت القبول والتقديم على المقاعد الشاغرة.
الشروط العامة للتقديم بجامعة الطائف
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.
- الحصول على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها من داخل المملكة أو خارجها.
- ألا يكون قد مضي على حصوله على الثانوية العامة أو مايعادلها مدة تزيد على خمس سنوات.
- ألا يكون المتقدم قد فصل من الجامعة أو أي جامعة أخري فصلاً أكاديمياً.
- ألا يكون هناك طلب سابق للمتقدم بجامعة الطائف.
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام.
- أن يكون متفرغاً للدراسة.
- ألا تقل النسبة المئوية الحاصل عليها عن 70% لدرجة البكالوريوس.
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