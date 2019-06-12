التقديم اليوم للبكالوريوس والدبلوم بجامعة “الطائف”/ الشروط ورابط التقديم

أعزائي متابعي موقعنا المتميز دائماً “كلمة” عبر الوطن العربي والعالم أجمع، يسعدنا اليوم التواجد معكم لعرض أهم تفاصيل التقديم لجامعة الطائف بالسعودية، حيث أعلنت الجامعة عن فتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة ومايعادلها للإلتحاق بالجامعة للعام الدراسي 1440/1441 هجرياً، على أن يتم التقديم إلكترونياً على التخصص مباشرةً، وذلك طبقاً للشروط العامة للجامعة بالإضافة للشروط الخاصة بكل تخصص.

موعد التقديم لحملة الثانوية العامة ومايعادلها بالجامعة

يبدأ التقديم من اليوم 9 شوال حتي يوم السبت 26 شوال الجاري في تمام الساعة الثانية ظهراً، وذلك على درجة البكالوريوس- دبلوم المجتمع- المنح الداخلية الخاصة بالطلبة المقيمين.

طريقة التقديم إليكترونياً “جامعة الطائف”

الكليات و التخصصات المتاحة بجامعة الطائف

يمكنك التعرف على التخصصات المتاحة بجامعة الطائف بالدخول على بوابة القبول وفحص التخصصات والكليات الموجودة بجامعة الطائف.

وتعرف معنا على موعد فرز طلبات المتقدمين وإعلان النتائج وتثبيت القبول والتقديم على المقاعد الشاغرة.

الشروط العامة للتقديم بجامعة الطائف