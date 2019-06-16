التقديم على الأحوال المدنية للنساء 1440 جندي وجندي أول عبر رابط جدارة للتوظيف الإلكتروني

تتزايد الآن عمليات البحث عن رابط جدارة التقديم على الأحوال المدنية للنساء 1440، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب القبول على تقديم وظائف الأحوال المدنية النسائية 1440، وذلك للعمل على رتبة جندي وجندي أول، وذلك للعمل بأعمال الأمن والحراسة بكافة مكاتب وإدارات الأحوال المدنية المنتشرة في أرجاء وأنحاء المملكة العربية السعودية.

على الجانب الآخر اشترطت وكالة الأحوال المدنية على المتقدمات على رتبة جندي أول أن تكون حاصلة على مؤهل الثانوية العامة ودبلوم لمدة سنة أو أكثر، وبالنسبة للمتقدمات على وظائف جندي حاصلة على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى.

تقديم جدارة الأحوال المدنية

هذا ويمكن التسجيل في جدارة للتوظيف الإلكتروني من خلال وزارة الخدمة المدنية، وفي حال إن كانت المتقدمة مسجلة على نظام جدارة فقط تقوم بتسجيل الدخول برقم الهوية الخاصة بها في المكان المخصص لها، ومن ثم تقوم فقط بتقديم البيانات الخاصة عبر نظام جدارة من أجل تقديم وظائف الأحوال المدنية للنساء 1440.

شروط التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1440

يجب أن تكون المتقدمة على وظائف الأحوال المدنية للنساء 1440 سعودية الأصل والمنشأ.

سعودية الأصل والمنشأ. يجب ألا يكون تم الحكم عليها في أي من الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، وتتمتع بحسن سير وسمعة.

عمر المتقدمة على وظائف الأحوال المدنية على رتبة جندي وجندي أول لا يقل عن 25 سنة، ولا يزيد عن 35 سنة.

يجب أن يكون لها هوية وطنية مستقلة.

طول المتقدمة على الأحوال المدنية لا يقل عن 160 سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن.

ألا يكون قد تم تعيينها على أي من الوظائف العسكرية، وألا يكون تم فصلها من المراكز والمعاهد العسكرية.

يجب على المتقدمة ألا تكون متزوجة من أي جنسية غير السعودية.

يجب أن تجتاز كافة اختبارات القبول والتسجيل التي حددتها إدارة القبول المركزي.

جدارة التقديم على الأحوال المدنية للنساء 1440

يمكن التقديم على وظائف الأحوال المدنية النسائية 1440 كما سبق وتم الإشارة من خلال بوابة وزارة الخدمة المدنية للعمل على رتبة جندي وجندي أول من خلال رابط جدارة التقديم على الأحوال المدنية للنساء 1440، على أن يبدأ التسجيل اليوم الأحد الموافق 16 يونيو لعام 2019، الموافق 13 شوال 1440، ويستمر حتى الأربعاء الموافق 16 شوال 1440 هجرياً.