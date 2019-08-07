الديوان الملكي يقدم الكثير من الخدمات للمواطنين السعوديين ويساعدهم في الكثير من المشكلات التي لا يجدوا لها حل، فيما يلي نتعرف على طريقة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون، فمن الجدير بالذكر أن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية يعتبر المكتب الرئيسي لخادم الحرمين الشريفين، ويتبع ذلك الديوان عدة مكاتب مختصة، كمكتب مستشاري الملك للسياسات الداخلية ومكتب الشئون الداخلية ومكتب العلاقات الدولية، وأخيرا وليس آخرا مكتب المراسم الملكية (التشريفات).

الديوان الملكي لتسديد الديون

ويقوم الملك بإجراء الأمور الروتينية والمسائل المتعلقة بالحكم، وكذلك صياغة الأنظمة والمراسيم والاحتفالات الملكية؛ كما يستقبل فيه كبار ضيوف الدولة والمواطنين الذين يقدمون طلبات شخصية خاصة لحل مشكلاتهم المستعصية المتعلقة بالمساعدة في الأمور الشخصية ورد المظالم؛ ومن ضمن هذه المشكلات التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون.

طريقة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

للتقديم على طلب لتسديد الديون من الديوان الملكي السعودي؛ أولا، يجب على المتقدم كتابة برقية – بلغة رسمية – للديوان تتضمن نوع الدين الخاص بالمتقدم ويصف حالته المادية والاجتماعية بالتفصيل، بالاضافة إلى اسم المتقدم ورقم الهوية ورقم الهاتف الخليوي؛ وترسل كل تلك المعلومات عبر البريد الرسمي للمملكة أو يمكن إرسالها عبر البريد الالكتروني.

وبعد ذلك، يتم الحصول على رقم خاص بالطلب من أجل متابعة تسديد الديون عن طريق الديوان الملكي ومعرفة حالة الطلب إذا قبل أم لم يقبل.