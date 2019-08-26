يحرص خادم الحرمين الشريفين على التيسير على المواطنين،والتأكيد على توفير جميع الخدمات الإلكترونية ومنها إنشاء بوابة التواصل الإلكتروني مع الديوان الملكي للنظر في كل ما يخص المواطنين وتقديم شكواهم، وذلك من خلال الموقع الرسمى للديوان الملكى السعودى.

طريقة التقديم على الديوان الملكي لتسديد الديون

يتم كتابة برقية تشتمل على نوع الدين الخاص بالمَدين .

تشتمل البرقية كافة بيانات المَدين كالاسم ورقم الهوية ورقم الجوال.

يتم إرسال البرقية من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال البريد الرسمي.

يحصل المَدين على رقم المعاملة من أجل المتابعة طلب تسديد الديون.

بعد الحصول على رقم المتابعة يتم معرفة قبول الطلب أو رفضه من خلال الديوان الملكي .

صيغة طلب تسديد الديون من خلال الديوان الملكي

تعد الصيغة الآتي ذكرها هي الصيغة المتبعة عند صياغة طلب تسديد الديون عن طريق الديوان الملكي

“بسم الله الرحمن الرحيم ”

إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .

أدام الله عزك

أتشرف بالرفع إليكم بطلب مساعدة مالية -تشرح ظروفك المادية بالكامل-

هذا أمر الخالق عز وجل والحمد لله على كل حال .

وكما يتضح من صورة البطاقة المرفقة

وأرغب في مساعدة مالية حيث أني أسكن في شقة بالإيجار -وتكتب مكان سكنك- من أجل علاجي ومواعيد المستشفى وليس لدي القدرة على تسديد الإيجار، وأرجو من الله ثم من خادم الحرمين الشريفين الأمر بتقديم المساعدة المالية جعلها الله في ميزان حسناتكم .

مع خالص تحياتي وتقديري.

ويتم كتابة الجوال والإسم بالكامل .