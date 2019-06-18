وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الخدمات الإلكترونية فعلت التقديم على المساعده المقطوعه عن طريق موقع الضمان الإلكتروني حيث يمكن لجميع السعوديين والسعوديات الدخول علي الرابط الإلكتروني من اجل الاطلاع علي شروط وضوابط صرف المساعدات المقطوعة تبع الضمان الاجتماعي، حيث حرصت الوزارة علي أدخال العديد من الفئات المستفيدة للاستحقاق الشهري للحصول علي معاش يساعدهم علي ظروف الحياة بالمملكة العربية السعودية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم الرابط المباشر للدخول علي بوابة وكاله الضمان الاجتماعي الإلكترونية من اجل الاطلاع علي تفاصيل التسجيل فرجاءً من متابعي موقع كلمة دوت أورج متابعة قراءة السطور القادمة.

التقديم على المساعده المقطوعه في الضمان الاجتماعي

بإمكان جميع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الأيتام والنساء الأرامل والمطلقات التسجيل في وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تحرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي موافقة طلبات تقديم هؤلاء المستحقين بشكل كبير لكي يتحصلوا علي الدعم النقدي الحكومي في اسرع وقت، كما يمكن للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمحدود التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي لمن يتوفر منهم فقط الشروط.

نرفق لكم رابط موقع وزارة العمل السعودية الرسمي من اجل أن يستطيع كافة المواطنين والمواطنات التسجيل في المقطوعة عن طريق النت حيث وفرت الوزارة التسجيل إلكترونيا لكي توفر الجهد علي المواطنين الغير قادرين للوصول إلي فروع وزارة العمل المنتشرة في جميع مناطق ومدن الأراضي الحجازية