التقديم على بنك التسليف : طريقة طلب قروض التنمية الاجتماعية عبر sdb.gov.sa

بنك التنمية الاجتماعية واحداً من أبرز البنوك التي يمكن الاستفادة منها بعد التقديم على بنك التسليف ، وكانت بداية البنك ونشاطه في عام 1391 هجرياً، وكان الهدف من تأسيسه هو التمويل الاجتماعي، بعد ذلك تم التوسع ليقدم العديد من المنتجات والخدمات الإلكترونية، إلى أن أصبح بنك التسليف والادخار السعودي واحداً من أبرز البنوك التي تنوع في خدماته، حيث يقوم بتقديم القروض التنموية المختلفة لتمكين المستفيدين في المساهمة بالاقتصاد الوطني في المملكة.

يقدم بنك التسليف حزمة كبيرة من القروض الاجتماعية التي يتم توجيهها إلى مجموعة كبيرة من المواطنين المستفيدين من قروض بنك التسليف ، وأبرز هذه الفئات هم أصحاب الدخل المنخفض، ويمكن المستفيدين من الحصول على القرض المناسب وفق بعض الضوابط والشروط، ويمكن تقديم بنك التسليف من خلال البوابة الإلكترونية للبنك، وقبل إجراءات الحصول على القرض يجب على العميل الإطلاع على كافة الشروط والمتطلبات الخاصة بكل منتج.

قروض بنك التسليف

كما سبق وتم الإشارة فهناك عدد من قروض بنك التسليف الاجتماعية التي يوفرها البنك، من بينها قرض الزواج، قرض الأسرة، قرض الترميم، قرض أهل، قرض كنف، كما أنه هناك منتجات خاصة بتمويل الأعمال يمكن أيضاً لبعض الفئات الاستفادة منها منتج عائد، منتج أسس، والهدف من قروض تمويل الأعمال هو اعتماد المستفيد من البنك سواء المواطن أو المواطنة من إنشاء العمل الخاص بهم، والعمل على توفير فرص عمل أخرى للمواطنين.

تسجيل بنك التسليف

يمكن للمواطن تسجيل بنك التسليف والاستفادة من المنتجات التي يقدمها البنك، بجانب عدد آخر من الخدمات الإلكترونية، مثل خدمة استعادة المبالغ الزائدة، خدمة إخلاء الطرف للجهات والمواطنين، خدمة الإطلاع على كشف الحساب الإلكتروني، وغيرها من الخدمات الأخرى.

التقديم على بنك التسليف

هذا ويمكن الحصول على قروض التنمية الاجتماعية من أي من القروض التي يوفرها البنك سواء القروض الاجتماعية، أو القروض التمويلية، وذلك بعد إنشاء حساب على موقع بنك التنمية الاجتماعية من خلال رابط التقديم على بنك التسليف ، وفي حال عدم وجود عضوية قم بتسجيل عضويتك عبر كتابة بعض البيانات المطلوبة مثل الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهوية، أو يمكن دخول بنك التسليف مباشرةً من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد