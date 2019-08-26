التقديم على قرض الزواج

تقدم المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية جديدة للحصول على قرض الزواج لمساعدة الشباب على الزواج من خلال البنك السعودي للتسليف والإدخار ويعدّ قرض الزواج هو أحد الأنشطة الإجتماعية التي يقدمها البنك السعودي حتى يحصل المواطن على حياة كريمة.

الشروط العامة للتقديم على القرض

أن يكون المتقدم على القرض سعودي الأصل والمنشأ.

ألا يكون المتقدم مدينًا لبنك آخر .

ألا يكون الدخل الشهري للمتقدم أكثر من 10.000 ريال سعودي .

ألا يكون المتقدم لديه سجل تجاري .

أن يحدد المتقدم قيمة القرض بحد أقصى 60.000 ريال سعودي.

أن يكون مُقدم الطلب مرفق تعهد مع الضامن عند تقديم طلبه لتسديد أقساط القرض .

يُخيّر مُقدم طلب القرض الذي يقل مرتبه عن 3.200 ريال بين تخفيض القرض أو تقديم ضامن له.

الشروط الخاصة للحصول على قرض الزواج

أن يكون الزواج للمرة الأولى أو الزوجة متوفية أو مُطلقة قبل الدخول بها. أن تكون الزوجة سعودية أو من أحد دول مجلس التعاون الخليجي . أن يكون عقد الزواج جديد وموثق من المحكمة ولم يمرّ عليه أكثر من سنة هجرية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج