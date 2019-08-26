التقديم على قرض الزواج

تقدم المملكة العربية السعودية خدمة إلكترونية جديدة للحصول على قرض الزواج لمساعدة الشباب على الزواج من خلال البنك السعودي للتسليف والإدخار ويعدّ قرض الزواج هو أحد الأنشطة الإجتماعية التي يقدمها البنك السعودي حتى يحصل المواطن على حياة كريمة.
الشروط العامة للتقديم على القرض
- أن يكون المتقدم على القرض سعودي الأصل والمنشأ.
- ألا يكون المتقدم مدينًا لبنك آخر .
- ألا يكون الدخل الشهري للمتقدم أكثر من 10.000 ريال سعودي .
- ألا يكون المتقدم لديه سجل تجاري .
- أن يحدد المتقدم قيمة القرض بحد أقصى 60.000 ريال سعودي.
- أن يكون مُقدم الطلب مرفق تعهد مع الضامن عند تقديم طلبه لتسديد أقساط القرض .
- يُخيّر مُقدم طلب القرض الذي يقل مرتبه عن 3.200 ريال بين تخفيض القرض أو تقديم ضامن له.
الشروط الخاصة للحصول على قرض الزواج
- أن يكون الزواج للمرة الأولى أو الزوجة متوفية أو مُطلقة قبل الدخول بها.
- أن تكون الزوجة سعودية أو من أحد دول مجلس التعاون الخليجي .
- أن يكون عقد الزواج جديد وموثق من المحكمة ولم يمرّ عليه أكثر من سنة هجرية.
المستندات المطلوبة للحصول على قرض الزواج
- تقديم تعريف من جهة عميل كفيل بتاريخ حديث بحد أقصى شهرين .
- تقديم صورة من كارت العائلة وصورة الهوية الوطنية .
- تقديم الأصل من مصادقة البنك برقم الحساب الخاص بالبنك ومشتمل على رقم الايبان واسم صاحب الحساب ومختوم من البنك .
- تقديم تفويض من المتقدم بطلب القرض ومن الكفيل؛ليتمكن البنك من الاستعلام عن البيانات من خلال موقع الأحوال المدنية الإلكترونية .
- تقديم نموذج “تعهد جهة العمل” رقم 104 إذا كان العميل موظف +صورة طبق الأصل من النموذج.
- تقديم نموذج” كفالة شخصية ” رقم 105 إذا كان صاحب القرض لا يعمل أو يعمل في قطاع خاص،وفي حالة كونه موظفًا أهليًا يحضر برنت أوت من التأمينات الإجتماعية وصورة طبق الأصل من النموذج.
- إذا كان المتقدم طالبًا فعليه إحضار تعريف طالب من الجهة التعليمية التابع لها.
- إذا كان المتقدم متعاقد فعليه إحضار مشهد من مصلحة التعاقد.
- إذا كان المتقدم موظفًا فعليه إحضار كشف حساب بنكي لثلاث أشهر ماضية .
- إذا المتقدم متقاعد فعليه إحضار تفويض للبنك بالاستقطاع من راتب العميل
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