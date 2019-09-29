رابط وشروط التقديم على وظائف أمن وحماية المرافق البحرية بحرس الحدود 

التقديم على وظائف أمن وحماية المرافق البحرية، حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن فتح باب التسجيل لوظائف أمن دوريات البحرية بحرس الحدود على رتبة جندي أمن وذلك بداية من اليوم الأحد الموافق 30 محرم 1441 هـ الساعة العاشرة صباحا وسوف يستمر باب تقديم الطلبات مفتوح حتى يوم الخميس الموافق 4-2-1441هـ الساعة ال10 صباحا على أن يكون المتقدمين مستوفين كافة الشروط المحددة.







رابط وشروط التقديم على وظائف أمن البحرية بحرس الحدود

على جميع راغبي الوظائف العسكرية قراءة الشروط ثم التقديم من خلال رابط⇐ أبشر توظيف







الشروط المطلوبة:-

المؤهل شهادة الثانوية العامة، وفي حال حصول المتقدم على الشهادة من خارج المملكة فيجب عمل معادلة من وزارة التعليم.

يجب ادخال المعدل التراكمي.

يشترط الجنسية السعودية ويستثنى من نشأ مع والده أثناء خدمته خارج المملكة.

يجب أن يكون المتقدم على خلق وحسن السير والسمعة والسلوك في كافة شيء.

لا يقل طول المتقدم عن 168 سم ولابد أن يتناسب مع الوزن.

لا يكون قد سبق التعيين في وظيفة حكومية تابعة لنظام الخدمة العسكرية أو تم فصله من المعاهد والمراكز العسكرية.

ألا يكون متزوجا من غير سعودية.

اجتياز كافة الاختبارات المحددة والمقابلة الشخصية.

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

يجب التأكد من صحة البيانات لضمان عدم استبعاد الطلب في حالة اكتشاف اختلاف بها.