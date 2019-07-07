التقديم على وظائف الخدمات الطبية  للنساء برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول) عبر أبشر توظيف

تم فتح باب القبول والتقديم على وظائف الخدمات الطبية للنساء أمس الأحد عبر منصة أبشر توظيف الذي من خلاله يتم التسجيل على الوظائف العسكرية للرجال والنساء، فيما يتم إعلان نتائج القبول المبدئي ونتائج الترشيح على الوظائف العسكرية وتحديد مواعيد المقابلات الشخصية والمستندات المطلوبة لحين استكمال الإجراءات والترشيح النهائي وإعلان نتائج المفاضلة والتعيين بإذن الله، حيث أتاح أبشر توظيف التابع لوزارة الداخلية التسجيل على وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية بداية من يوم الأحد 4 ذو القعدة 1440 الساعة العاشرة صباحاً وحتى آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم يوم الخميس المقبل الموافق 8 ذو القعدة 1440 الساعة العاشرة صباحاً.

وفيما يخص الوظائف الحكومية المتاحة أعلنت وزارة الاستثمار عن حاجتها إلى شغل الوظائف الإدارية للرجال والنساء للتفاصيل والشروط والتقديم عبر رابط شروط ورابط التقديم على وظائف وزارة الاستثمار للرجال والنساء عبر جدارة وزارة الخدمة المدنية، أما عن الوظائف العسكرية المتاحة هي وظائف صحية للنساء برتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للنساء

أكدت لجنة القبول المركزي من خلال منصة أبشر توظيف على الراغبات في الحصول على تلك الوظائف العسكرية للنساء استيفاء الشروط والضوابط والمعايير المحددة من أجل استكمال عملية الترشيح المبدئي ومن ثم الترشيح النهائي وذلك من خلال رابط شروط ورابط التقديم على وظائف الخدمات الطبية للنساء ، ومن خلال الرابط يمكنك قراءة الشروط جيداً ومعرفة المؤهلات العلمية المطلوبة ثم التسجيل من خلال منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني بعد تسجيل الدخول أولاً على حسابك الشخصي واستكمال تقديم الطلب.