رابط التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء يعتبر محل بحث كبير من قبل المواطنين والمواطنات لكى يقوموا بالتسجيل بالوظائف الشاغرة لدى الشركة للعمل بوظيفة امن للرجال فقط، حيث اشترطت أدارة الشركة على جميع الراغبين فى التقدم لتلك الوظيفة بان يكونوا سعوديين فقط وحاملين للجنسية، من خلال هذا المقال سوف نرفق لحضراتكم رابط بوابة نظام التوظيف الإلكترونية وكذلك سنوضح لكم شروط التسجيل فرجاءً تابعونا.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء

شركة الكهرباء السعودية فعلت بوابة مخصصة لاستقبال طلبات تسجيل المواطنين، حيث قامت الشركة بفتح باب التقديم للجميع حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك حتى يتمكن الجميع الراغبين بتلك الوظيف الدخول على موقعها الإلكتروني للتعرف على شروط وظيفة شركة الكهرباء حيث سنوضح لحضراتكم الشروط من خلال النقاط التالية.

على المتقدم أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

اشترطت شركة الكهرباء على المتقدم بان يكون سعودي الجنسية.

على فرد الأمن بان يكون طوله بداية من 165 فيما فوق.

عمر المتقدم يكون ما بين العشرون حتى سن 28 عاما.

إدارة شركة الكهرباء بالسعودية أوضحت على موقعها الرسمي أماكن العمل بفروع الشركة سيكون فى مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة وأبها والأحساء والخرج والدمام وغيرها من المدن على مستوي المحافظات السعودية ، كما طالبت الشركة السعودية للكهرباء العربية من جميع المتقدمين بالدخول على الرابط الإلكتروني موقع التوظيف بشركة الكهرباء، حيث نتمنى للجميع التوفيق بأذن الله.