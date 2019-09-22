رابط وشروط التقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 للنساء

التقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 ، حيث أعلنت الإدارة المركزية للقبول المركزي في وزارة الداخلية عن توافر وظائف عسكرية للنساء برتبة (جندي – جندي أول) ليتم التعيين عليها في مدينة الرياض، وذلك خلال الفترة المحددة لاستقبال طلبات التسجيل بدءاً من اليوم الأحد 23 محرم 1441 الساعة العاشرة صباحا وحتى يوم الأربعاء القادم الموافق 26-1-1441 هـ وفقاً للضوابط والشروط المحددة من قبل الإدارة.







الوظائف المتاحة

رتبة جندي أول:- مؤهل ثانوية عامة أو ما يعادلها والأفضلية تكون لمن لديها خبرة لا تقل عن سنين في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي.







رتبة جندي:- شهادة الثانوية العامة والأفضلية لمن لديها كفاءات في التخصصات.

*على المتقدمة استيفاء الشروط الموجودة أسفل والتقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 عبر⇐ رابط أبشر توظيف

شروط التقديم على وظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 للنساء

يشترط أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك التي نشأت من والدها أثناء خدمته خارج البلاد.

حسن السير والسلوك والسمعة في كافة الأمور.

بطاقة الهوية الوطنية “سارية المفعول”.

لا يقل الطول عن 155 سم ويجب أن يتناسب الطول مع الوزن.

ألا تكون قد سبق التعيين لها من قبل على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو تكون قد تم فصلها من أي المعاهد أو المراكز العسكرية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

لا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة، وفي حالة إن كانت الشهادة خارج المملكة يجب عمل معادلة من وزارة التعليم.