التقديم على وظائف بند الاجور والمرتبات 1440 عبر بوابة التوظيف الإلكتروني

أعلن ديوان المراقبة العامة التوظيف 1440 عن تلقي طلبات الالتحاق بوظائف متاحة بالمملكة العربية السعودية، ووفقاً لما أعلن عنه الديوان، وأشار ديوان المراقبة العامة إلى مواعيد التقديم ستكون ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 8 رمضان 1440، وحتى يوم الأربعاء الموافق 10 رمضان 1440، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي لديوان المراقبة العامة وادخال البيانات المطلوبة، واعلن المسؤولين بأنه سيتم النظر في جميع الطلبات وقبول الذين يستحقون تلك الوظائف عن غيرهم، كما أن وظائف الأجور والمرتبات المطروحة ستكون للعمل فى الأفرع المتفرقة للمراقبة العامة، والتى تشمل كل من المركز الرئيسي بالرياض، والدمام بالمنطقة الشرقية، وفروع الديوان فى جدة بمكة المكرمة، كما تشمل فروع الدويان فى كل من أبها بعسير وسكاكا بالجوف وبريدة بالقصيم، وجازان، وفروع منطقة حائل وتبوك والباحة والمدينة المنورة، ومنطقة الحدود الشمالية، ومن خلال موقع كلمة نقدم لكم متابعينا الشروط المحددة للالتحاق بتلك الوظائف.

شروط التقديم على وظائف ديوان المراقبة العامة 1440