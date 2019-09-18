شروط ورابط التقديم على وظائف تعليم مكة المكرمة على بند الأجور لحملة الثانوية العامة للجنسين

التقديم على وظائف تعليم مكة المكرمة ، حيث أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على توافر وظائف تعليمية على بند الأجور ولائحة المستخدمين بالمرتبة ال31، ضمن الوظائف الحكومية التابعة لوزارة التعليم السعودية، وعلى من يرغب في التقديم على الوظائف المتاحة استيفاء الشروط المحددة لضمان عدم استبعاد الطلب، وذلك بدءاً من اليوم الأربعاء 26 محرم ويستمر التقديم حتى 7 أيام من تاريخه.







وفي هذا الصدد ضمن الوظائف الحكومية بالمملكة أعلنت قوات أمن المنشآت على وظائف عسكرية عبر أبشر والتقديم والشروط عبر رابط شروط ورابط التقديم على وظائف قوات أمن المنشآت برتبة جندي عبر أبشر توظيف.

التقديم على وظائف تعليم مكة المكرمة







التقديم عبر رابط ⇐ وظائف تعليم مكة بعد قراءة الشروط أسفل :-

على المتقدم / المتقدمة الجنسية السعودية.

لا يزيد المؤهل عن شهادة الثانوية العامة مع كامل الإجادة على القراءة والكتابة والقيام بالمهام الوظيفية.

لابد أن يكون المتقدم / المتقدمة من سكان مكة المكرمة وتقديم إثبات بذلك.

لا يقل العمر عن 25 سنة للرجال والبنات لا يقل العمر عن 35 سنة.

لابد من أن يكونوا جميع المتقدمين للوظائف (الجنسين) مسجلين أولاً في نظام ساعد الخدمة المدنية.

لا يكون متقاعد من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي “لائقاً طبياً”.

حسن السير والسلوك والسمعة وغير محكوم على أحد في أي جريمة أو تواجد منهم في دار الإيواء من قبل.

بعد التقديم على وظائف تعليم مكة المكرمة، سوف يتم إعلان أسماء المرشحين للمقابلة عبر موقع الإدارة ووسائل الإعلام الإلكترونية.