التقديم على وظائف ديوان المظالم من هنا .. رابط وشروط شغل الوظائف للرجال

بعد أن أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية داخل ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية منذ عدة أيام عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخاصة بالرجال في عدة مقرات بديوان المحاكم في عدد من مدن ومناطق المملكة وهي ( الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجدة، وسكاكا، ونجران، وحائل، والأحساء، وأبها) والتي حددت موعد البدء في تلقي طلبات التوظيف من اليوم 15 شوال 1440هـ، ويستمر حتى يوم 17 شوال عبر الرابط الذي أشارت إليه للتقديم، وبينت أن التعيين بهذه الوظائف سوف يتم بطريقة المسابقة الوظيفية، لشغل الوظائف المعلنة على المرتبتين الرابعة والسادسة، بالشروط التي حددتها وأعلنتها لكل من يجد في نفسة الرغبة لشغل الوظيفة.
رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم للمرتبتين الرابعة والسادسة
ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراه من المملكة العربية السعودية، والراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها رابط التقدم عبر نظام التوظيف الإلكتروني لديوان المظالم من هنا.
شروط شغل وظائف ديوان المظالم
وطبقا للائحة التنفيذية للتعيين بديوان المظالم، والتي أعلنتها الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان، يجب أن تتوافر في من يرغب في التقدم لشغل الوظائف بديوان المظالم الشروط التالية:-
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- أن لا يقل عمره عن 18 عام.
- أن يجتاز اختبارات اللياقة الصحية والتي تؤهله لشغل الوظيفة.
- أن تتوافر في من يتقدم للوظيفة صفة حسن السير والسلوك.
- حصول المتقدم لشغل الوظيفة على المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة.
- أن لا يكون قد تم فصله من قبل في أي من الوظائف الحكومية لأي من الأسباب التأديبية.
- أن لا يكون المتقدم قد حكم عليه من قبل في أي من جرائم المخدرات أو المسكرات.
- أن لا يكون قد حكم عليه فيما سبق بحد شرعي أو بالقصاص، أو بعقوبة حبس تزيد عن العام، وكذلك أن لا يكون قد تم إدانته في أي من جرائم الرشوة أو التزوير أو الاختلاس.
- في حالة وجود خدمة سابقة تم انتهاءها يجب أن يكون مضى عليها سنة على الأقل على انتهائها.
- كما تم تحديد اجتياز اختبار قياس القدرات العامة لراغبي شغل وظائف الدرجة الرابعة، واجتياز اختبار قياس القدرات المعرفية لشاغلي الدرجة السادسة، وان يكون قد أنهي الاختبار قبل تاريخ 3 / 11 / 1440هـ.
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