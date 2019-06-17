التقديم على وظائف ديوان المظالم من هنا .. رابط وشروط شغل الوظائف للرجال

بعد أن أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية داخل ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية منذ عدة أيام عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الخاصة بالرجال في عدة مقرات بديوان المحاكم في عدد من مدن ومناطق المملكة وهي ( الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجدة، وسكاكا، ونجران، وحائل، والأحساء، وأبها) والتي حددت موعد البدء في تلقي طلبات التوظيف من اليوم 15 شوال 1440هـ، ويستمر حتى يوم 17 شوال عبر الرابط الذي أشارت إليه للتقديم، وبينت أن التعيين بهذه الوظائف سوف يتم بطريقة المسابقة الوظيفية، لشغل الوظائف المعلنة على المرتبتين الرابعة والسادسة، بالشروط التي حددتها وأعلنتها لكل من يجد في نفسة الرغبة لشغل الوظيفة.

رابط التقديم على وظائف ديوان المظالم للمرتبتين الرابعة والسادسة

ويسعد موقع كلمة دوت أورج أن يقدم لقراه من المملكة العربية السعودية، والراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها رابط التقدم عبر نظام التوظيف الإلكتروني لديوان المظالم من هنا.

شروط شغل وظائف ديوان المظالم

وطبقا للائحة التنفيذية للتعيين بديوان المظالم، والتي أعلنتها الإدارة العامة للموارد البشرية بالديوان، يجب أن تتوافر في من يرغب في التقدم لشغل الوظائف بديوان المظالم الشروط التالية:-