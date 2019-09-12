شروط ورابط التقديم على وظائف قوات أمن المنشآت برتبة جندي عبر أبشر توظيف

التقديم على وظائف قوات أمن المنشآت لحملة شهادات الثانوية العامة برتبة جندي والتعيين في مناطق المملكة، على أن يكون المتقدمين مستوفين الشروط المحددة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية الخاصة بالشؤون العسكرية، وذلك في المواعيد المحددة بدء من يوم الأحد القادم الموافق 16 محرم 1441 هـ الساعة العاشرة الثامنة صباحاً ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 محرم الساعة العاشرة صباحاً عبر موقع أبشر توظيف.







أبشر توظيف

يوفر موقع أبشر للتوظيف التقديم على الوظائف العسكرية بسهولة، كما يتيح نتائج القبول والترشيح المبدئي والنهائي، فيما صدرت نتائج القبول النهائي على مختلف الوظائف عبر رابط رابط نتائج القبول النهائي جميع الرتب العسكرية عبر أبشر توظيف..المستندات المطلوبة من أجل تسهيل الأمور على المواطنين والمواطنات في إيجاد فرص العمل الحكومية التابعة للخدمة العسكرية.







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شروط ورابط التقديم على وظائف قوات أمن المنشآت







بعد قراءة الشروط جيداً التقديم عبر رابط أبشر توظيف

شهادة الثانوية العامة ومايعادلها.

يشترط الجنسية السعودية باستثناء من نشأ مع والده أثناء خدمته العسكرية خارج المملكة.

حسن السير والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بـ إدانة في أي جريمة.

بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

لا يقل الطول عن 168 سم ويجب أن يتناسب الطول مع الوزن.

لا يكون متزوجا من غير سعودية.

لا يكون قد سبق التعيين في وظيفة تابعة للخدمة العسكرية أو فصل من أي المعاهد والمراكز العسكرية من قبل.

اجتياز الاختبارات الطبية والمقابلة الشخصية

بالنسبة للمؤهل يشترط معادلة من وزارة التعليم السعودية في حال إن كانت الشهادة خارج المملكة.