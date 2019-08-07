التقديم على وظائف نيوم وشروط وموعد التقديم

مشروع نيوم مشروع سعودي دشنه الأمير محمد بن سلمان آل سعود، وقد أنشئ هذا المشروع بتاريخ 24/7/2019م مدينة نيوم مدينة عابرة للحدود تقع في الشمال الغربي وفي الأراضي المصرية والأردنية، فيما يلي نسرد لكم كيفية التقديم على وظائف نيوم، حيث يستهدف هذا المشروع خريجي الثانوية العامة من الذكور والإناث من أهل مناطق نيوم وحقل وضباء، وسيستمر التقديم على الوظائف حتى 4/8/2019م الموافق 3 ذي الحجة 1440هـ.

شروط التقديم على وظائف نيوم

يلزم على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، ولا يعمل في وظيفة حكومية.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 22 عاما، ومستعدا استعدادا كاملا للتفرغ للوظيفة والإقامة في البلد التي سيذهب إليها.

أن يكون خريج من الثانوية العامة شعبة علمي بتقدير لا يقل عن 90% وما يعادلها من خارج المملكة العربية السعودية، ولا يكون متخرج من الثانوية من 3 أعوام كخريج عام 1437هـ/ 1438هـ، كما يشترط تقديم شهادة التخرج والسجل الأكاديمي لنظام المقررات.

يجب على المتقدم الحصول على معدل 75% في اختبار القدرات واختبار اللغة العربية والإنجليزية، ويمكن عمل تلك الاختبارات عن طريق الأختبارات الحاسوبية.

أن يكون التخصص الذي يرغب في الالتحاق به المتقدم متاحا ضمن البرنامج، وكذلك الجامعة.

والمتقدم يجب أن يكون غير ملتحق في بعثة قي نفس الدرجة أو حاصل على تلك الدرجة من السعودية أو خارجها.

وبالنسبة للفتيات المتقدمات يلزم موافقة ولي الأمر والسفر مع محرم والإقامة معه أثناء الابتعاث.