التقديم على وظائف وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في كافة المحافظات، ومن ضمن هذه الوظائف تم الإعلان عن وظائف خاصة بالنساء، فيما يلي نستعرض المزيد من الأخبار عن الوظائف المتاحة للنساء في المملكة؛ حيث أنه في مبادرة هي الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، قرر وزير العدل بالمملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بفتح باب التقديم على وظائف وزارة العدل لنساء المملكة تحت مسمى “كاتب عدل”، ومن المقر أن تتاح هذه الوظيفة في جميع المناطق الرئيسية بالسعودية.

التقديم على وظائف وزارة العدل

يأتي هذا القرار في ظل التوجه لتنفيذ رؤية عام 2030 لولى العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث الإتاحة للمرأة السعودية بالتغلغل في جميع المجالات والوظائف التي تضمن تطور المجتمع ومواكبته للتطور السريع للعصر الحديث، وكان قد فتح باب القبول للتقديم على تلك الوظائف من 27 ذي القعدة وسينتهي التقديم في 4 ذي الحجة.

طريقة التقديم على وظائف وزارة العدل

يجب أن تدخل المتقدمة على موقع وزارة العدل – ويجب أن تكون سعودية الأصل ولم يسبق الحكم عليها بجريمة أو فصل من الجهة العامة وتقديرها العام جيد جدا -، واختيار وظائف وزارة العدل الخاصة بالنساء، وستظهر صفحة تقر فيها المتقدمة بشروط التعهد المكتوبة، وبعد ذلك تدخل بياناتها وهويتها الوطنية، وفي خانة العنوان والرغبات تكتب بياناتها والعنوان ورغباتها، وأخيرا سيتحقق الموقع من البيانات ويرسل رسالة ما إذا تم القبول أم لم تقبل.