التقديم على وظائف وزارة النقل 1440 للرجال والنساء من خلال رابط جدارة للتوظيف الإلكتروني

يبحث عدد كبير من مواطني ومواطنات المملكة عن طريقة التقديم على وظائف وزارة النقل 1440 للرجال والنساء، حيث أعلنت الوزارة في إعلانها الوظيفي عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة وعددها 127 وظيفة شاغرة للخريجين والخريجات من الحاصلين على الدرجات العلمية المطلوبة، وأعلنت الوزارة أنها بدأت في استقبال طلبات تقديم وظائف وزارة النقل من خلال رابط جدارة عبر بوابة وزارة الخدمة المدنية.

وظائف وزارة النقل جدارة

وكانت وزارة النقل أعلنت عن توافر عدد 127 وظيفة، ما بين وظائف حرفية، وفنية، وإدارية، بدايةً من المرتبة الرابعة وحتى المرتبة الثامنة للخريجين والخريجات، بالإضافة إلى كافة الحاصلين على كافة الدرجات العلمية المطلوبة، ويمكن التقديم على وظائف وزارة النقل من خلال نظام جدارة الخدمة المدنية وفق بعض الضوابط والشروط التي حددتها الوزارة في إعلانها الوظيفي.

وظائف وزارة النقل 1440

وأعلنت الوزارة أنها وفرت عدد من الوظائف المتوفرة للنساء على المرتبة الخامسة وهي وظيفة واحدة، بينما على المرتبة السادسة 11 وظيفة، والمرتبة السابعة 4 وظائف، بينما شملت وظائف الرجال عدد 23 وظيفة على المرتبة الرابعة، وعدد 31 وظيفة شاغرة على المرتبة الخامسة.

التقديم على وظائف وزارة النقل 1440

هذا ونوهت الوزارة من خلال موقعها الرسمي على أنه بدأ استقبال طلبات تقديم وظائف وزارة النقل 1440، من خلال بوابة جدارة الخدمة المدنية، منصة التوظيف الإلكتروني، ويمكن من خلال رابط التقديم على وظائف وزارة النقل 1440، وذلك بعد كتابة رقم هوية المتقدم، كلمة المرور الخاصة به، ورمز التحقق، وفي حال إن لم تكن مسجل في نظام جدارة، يمكن التسجيل عبر كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، من بينها الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، وبعض البيانات الأخرى.